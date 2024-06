Les grandes banques américaines sont confrontées à des risques de débordement croissants de la part des établissements non bancaires

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Michelle Conlin

Les institutions financières non bancaires représentent un risque croissant pour les grandes banques américaines, a déclaré jeudi la Réserve fédérale dans un article publié sur son blog Liberty Street Economics.

En période de tensions accrues sur les marchés, les demandes de liquidités augmentent pour les banques, car les institutions non bancaires cherchent à obtenir des prêts à terme et des lignes de crédit. Cette dépendance croissante à l'égard des grandes banques pourrait entraîner "des vecteurs de transmission et d'amplification des chocs, obligeant les autorités à intervenir et à le faire en masse", a déclaré la Fed dans l'article , ajoutant que l'ampleur de ces perturbations du marché "pourrait être assez sévère"

Contrairement aux grandes banques, les établissements non bancaires sont soumis à des régimes réglementaires et à des normes de surveillance moins restrictifs. L'interconnexion croissante entre les banques et les établissements non bancaires signifie que les risques qui, auparavant, relevaient uniquement des banques, sont désormais répartis entre les banques et les établissements non bancaires.

La Fed estime que la corrélation entre les risques bancaires et non bancaires a augmenté régulièrement, passant d'environ 65 % avant le krach financier de 2008 à plus de 80 % aujourd'hui.

Selon les analystes, l'immobilier commercial est un domaine où cette interaction pourrait devenir de plus en plus évidente, et potentiellement douloureuse. Selon la Mortgage Bankers Association, un cinquième, soit 929 milliards de dollars, des 4 700 milliards de dollars de prêts hypothécaires commerciaux en cours arrivera à échéance en 2024. Ce mur d'échéance imminent s'inscrit dans un contexte d'augmentation des locaux vacants, de baisse des valorisations et d'un environnement de taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps.

Contrairement aux prêts hypothécaires résidentiels, les prêts CRE sont généralement assortis d'échéances plus courtes et de paiements libératoires plus importants.

La Fed a déclaré que ses résultats soulignent la nécessité d'une réglementation financière et d'une surveillance des risques systémiques qui reconnaissent que les banques et les établissements non bancaires sont "intimement liés"