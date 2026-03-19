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Les grandes banques américaines s'inscrivent en baisse dans le sillage de la chute des marchés
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions des grandes banques américaines Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase JPM.N , Wells Fargo

WFC.N , Bank of America BAC.N , et Morgan Stanley MS.N chutent dans les échanges de l'après-midi

** GS en baisse de 0,5 %, JPM en baisse de 0,6 %, WFC en baisse de 0,96 %, BAC en baisse de 0,4 %, MS en baisse de 0,4 %

** Les principaux indices de Wall Street ont chuté jeudi, la hausse des prix du brut ayant ravivé les craintes d'inflation et la position prudente de la Réserve fédérale sur les réductions de taux d'intérêt ayant pesé sur le sentiment .N

** Les régulateurs américains ont dévoilé jeudi des règles de capital assouplies qui réduiraient le capital des banques de Wall Street à 4,8 %, libérant ainsi des milliards pour les prêts, les dividendes et les rachats d'actions

** Les niveaux de capital des grandes banques régionales diminueraient de 5,2 %, tandis que les banques dont les actifs sont inférieurs à 100 milliards de dollars bénéficieraient d'une baisse de 7,8 % de leurs exigences en matière de capital

** Bien que les changements visent à améliorer la sensibilité au risque, l'efficacité et l'alignement sur les normes internationales, nous considérerions une baisse du capital global comme un élément négatif pour le crédit" - Moody's

** La révision fait suite à des années de campagne du secteur pour assouplir les règles postérieures à 2008

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
46,605 USD NYSE -0,43%
GOLDMAN SACHS GR
798,850 USD NYSE -0,82%
JPMORGAN CHASE
285,450 USD NYSE -0,80%
MORGAN STANLEY
157,470 USD NYSE -1,06%
WELLS FARGO
75,290 USD NYSE -1,16%
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