Les grandes banques américaines chutent alors que les fissures du marché de l'emploi s'accentuent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions des grandes banques américaines chutent après que le rapport sur les emplois non agricoles du mois d'août ait montré un ralentissement du marché du travail américain

** Wells Fargo WFC.N en baisse de 3 %; Goldman Sachs

GS.N et Citigroup C.N en baisse de 2,9%

** JPMorgan Chase JPM.N en baisse de 2,8 %, Morgan Stanley

MS.N en baisse de 2,7 % et Bank of America BAC.N en baisse de 2 %

** Le taux de chômage a augmenté à 4,3 % en août , son plus haut niveau depuis près de quatre ans

** Les révisions ont montré que la masse salariale a diminué de 13 000 emplois en juin - première baisse depuis décembre 2020 - au lieu d'augmenter de 14 000, comme cela avait été annoncé le mois dernier

** La faiblesse du marché de l'emploi, principalement due à l'embauche, peut ralentir la croissance des prêts dans les banques en raison de l'affaiblissement du climat des affaires

** L'affaiblissement de la main-d'œuvre se traduit également par un recul des dépenses des consommateurs, ce qui nuit encore plus aux prêteurs