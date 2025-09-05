 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les grandes banques américaines chutent alors que les fissures du marché de l'emploi s'accentuent
05/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions des grandes banques américaines chutent après que le rapport sur les emplois non agricoles du mois d'août ait montré un ralentissement du marché du travail américain

** Wells Fargo WFC.N en baisse de 3 %; Goldman Sachs

GS.N et Citigroup C.N en baisse de 2,9%

** JPMorgan Chase JPM.N en baisse de 2,8 %, Morgan Stanley

MS.N en baisse de 2,7 % et Bank of America BAC.N en baisse de 2 %

** Le taux de chômage a augmenté à 4,3 % en août , son plus haut niveau depuis près de quatre ans

** Les révisions ont montré que la masse salariale a diminué de 13 000 emplois en juin - première baisse depuis décembre 2020 - au lieu d'augmenter de 14 000, comme cela avait été annoncé le mois dernier

** La faiblesse du marché de l'emploi, principalement due à l'embauche, peut ralentir la croissance des prêts dans les banques en raison de l'affaiblissement du climat des affaires

** L'affaiblissement de la main-d'œuvre se traduit également par un recul des dépenses des consommateurs, ce qui nuit encore plus aux prêteurs

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
49,485 USD NYSE -2,31%
CITIGROUP
95,085 USD NYSE -2,06%
GOLDMAN SACHS GR
732,621 USD NYSE -2,15%
JPMORGAN CHASE
296,370 USD NYSE -2,46%
MORGAN STANLEY
147,665 USD NYSE -1,88%
WELLS FARGO
79,240 USD NYSE -3,16%
