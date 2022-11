Les gestionnaires loin d’être égaux face aux frais des fournisseurs d'indices et de données

(NEWSManagers.com) - Les sociétés de gestion ne sont pas logées à la même enseigne face aux frais demandés par les fournisseurs d’indices, de données ou de notations pour l’utilisation de leur travail. Que les prix négociés entre parties soient opaques n’est pas une surprise mais l’ampleur du différentiel de tarifs appliqué entre deux gestionnaires d’actifs pour des services identiques peut laisser pantois.

Un consultant britannique, Substantive Research, a interrogé, sur le sujet, 40 sociétés de gestion dont 60% basés en Europe et 40% en Amérique du Nord et cumulant 5.000 milliards d’encours sous gestion. Il en ressort que certains fournisseurs de données de référence et de prix (reference and pricing data) appliquent des frais plus de dix fois supérieurs (1.075%) à certains gestionnaires par rapport à d’autres pour des produits et services similaires.

Les agences de notation crédit, elles, peuvent appliquer un tarif trois plus élevé entre deux clients gestionnaires d’actifs pour des demandes similaires selon l’étude. Quant aux fournisseurs de recherche et d’analyse, ils peuvent demander à un gérant jusqu’à 3,5 fois le montant demandé à un autre pour le même service. Substantive Research note que seule une minorité de fournisseurs sur ce segment sont totalement cohérents sur les tarifs demandés aux sociétés de gestion via une offre standardisée.

En matière d’inégalité de prix, la palme revient toutefois aux fournisseurs d’indices sur les marchés développés. Certains d’entre eux vont jusqu’à faire payer un prix 13 fois supérieur à certains gérants par rapport à d’autres pour des produits et services similaires. L’étude de Substantive Research suggère que les augmentations de prix suivant l’inflation sont « appliquées de manière incohérente » et que cette incohérence s’est amplifiée chaque année entre 2020 et 2022.

La difficulté d’une grille de tarifs standardisée

Dans ses conclusions, le consultant observe que l’incohérence des prix appliqués ne saurait être expliquée par des différences en termes de structures, besoins ou demandes des clients. Il souligne aussi qu’avec une grille de tarifs cohérente et standardisée, les fournisseurs de données, de notations, d’indices et de recherche seraient en difficulté. Cette difficulté reposerait sur trois raisons. Leurs clients gestionnaires d'actifs, comme eux-mêmes, font l’objet de fusions-acquisitions et la taille de chaque client évolue en fonction des cycles de marché. Aussi, les demandes émanant des gestionnaires deviennent-elles de plus en plus sophistiquées.

Mike Carrodus, directeur général de Substantive Research, constate que plusieurs fournisseurs historiques ont réussi à devenir incontournables en investissant dans leurs produits, leur technologie et leurs capacités de marketing. Ce, de manière à ce que leur influence sur les prix soit considérée comme une récompense naturelle de ces efforts. « Cependant, dans un climat de marché volatile, les acheteurs sont plus que jamais concentrés sur l'efficacité de leurs budgets de données de marché, créant une dynamique de négociation conflictuelle qui est exacerbée lors des périodes difficiles », commente-t-il, militant pour une meilleure transparence sur les prix.