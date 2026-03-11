 Aller au contenu principal
Les gestionnaires d'actifs s'effondrent après que JPMorgan a revu à la baisse les prêts de crédit privé
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions de JPMorgan JPM.N ont baissé de 1% ce mercredi après qu'un rapport ait indiqué que la banque a réduit la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privé

** Ces réductions, qui s'appliquent à des prêts accordés à des sociétés de logiciels, s'inscrivent dans un contexte d'inquiétude croissante des investisseurs face à la détérioration de la qualité du crédit sur le marché du crédit privé, qui pèse 2 000 milliards de dollars

** Les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs chutent également le mercredi après les nouvelles de JPM: Ares Management ARES.N 7%, KKR KKR.N 4%, Blackstone BX.N ~4%, Apollo Global Management APO.N 4%, Carlyle Group CG.O 4% ** L'action de BlackRock BLK.N a baissé de 2% sur la séance. La semaine dernière, elle a limité les retraits de son fonds phare de crédit privé après une forte augmentation des demandes de rachat

** Les actions de Blue Owl OWL.N chutent de plus de 5 % et passent sous la barre des 9 $ pour la première fois depuis octobre 2022

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
104,000 USD NYSE -3,86%
ARES MGT RG-A
100,980 USD NYSE -7,07%
BLACKROCK
946,180 USD NYSE -2,21%
BLACKSTONE
105,870 USD NYSE -3,75%
BLUE OWL CAP RG-A
8,965 USD NYSE -5,28%
JPMORGAN CHASE
285,880 USD NYSE -0,99%
KKR & CO
86,095 USD NYSE -4,31%
THE CARLYLE GRP
46,3900 USD NASDAQ -4,25%
