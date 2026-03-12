Les gestionnaires d'actifs alternatifs chutent alors que Morgan Stanley limite les rachats de fonds de crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs baissent après que Morgan Stanley MS.N ait limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé

** MS a limité les rachats dans son fonds North Haven Private Income Fund après que les investisseurs aient cherché à retirer près de 11 % des actions en circulation, comme l'a montré un dépôt réglementaire mercredi

** Blackstone BX.N , Ares Management ARES.N , KKR KKR.N , Blue Owl Capital OWL.N et Apollo Global Management APO.N en baisse de 1,4% à 2,8%

** Séparément, JPMorgan Chase JPM.N a restreint les prêts aux fournisseurs de crédit privés après que la banque ait réduit la valeur de certains prêts dans les portefeuilles des entreprises, a rapporté Bloomberg News mercredi

** Les inquiétudes concernant le crédit au cours des derniers mois ont attiré l'attention sur le marché du crédit privé, d'une valeur d'environ 2 000 milliards de dollars, les investisseurs s'interrogeant sur la santé des portefeuilles de prêts

** Au début du mois, BLK a révélé avoir limité les retraits de son fonds phare de 26 milliards de dollars, le HPS Corporate Lending Fund (HLEND)

** Alors que BX a révélé le 2 mars que son fonds de crédit privé, connu sous le nom de BCRED, a fait face à une augmentation des retraits au cours du premier trimestre