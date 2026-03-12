 Aller au contenu principal
Les gestionnaires d'actifs alternatifs chutent alors que Morgan Stanley limite les rachats de fonds de crédit privé
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs baissent après que Morgan Stanley MS.N ait limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé

** MS a limité les rachats dans son fonds North Haven Private Income Fund après que les investisseurs aient cherché à retirer près de 11 % des actions en circulation, comme l'a montré un dépôt réglementaire mercredi

** Blackstone BX.N , Ares Management ARES.N , KKR KKR.N , Blue Owl Capital OWL.N et Apollo Global Management APO.N en baisse de 1,4% à 2,8%

** Séparément, JPMorgan Chase JPM.N a restreint les prêts aux fournisseurs de crédit privés après que la banque ait réduit la valeur de certains prêts dans les portefeuilles des entreprises, a rapporté Bloomberg News mercredi

** Les inquiétudes concernant le crédit au cours des derniers mois ont attiré l'attention sur le marché du crédit privé, d'une valeur d'environ 2 000 milliards de dollars, les investisseurs s'interrogeant sur la santé des portefeuilles de prêts

** Au début du mois, BLK a révélé avoir limité les retraits de son fonds phare de 26 milliards de dollars, le HPS Corporate Lending Fund (HLEND)

** Alors que BX a révélé le 2 mars que son fonds de crédit privé, connu sous le nom de BCRED, a fait face à une augmentation des retraits au cours du premier trimestre

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
102,320 USD NYSE -3,57%
ARES MGT RG-A
99,510 USD NYSE -3,85%
BLACKSTONE
104,570 USD NYSE -2,49%
BLUE OWL CAP RG-A
8,905 USD NYSE -1,17%
JPMORGAN CHASE
279,905 USD NYSE -2,61%
KKR & CO
83,420 USD NYSE -4,25%
MORGAN STANLEY
154,250 USD NYSE -4,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

