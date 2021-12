Les gérants ont encore des progrès à faire sur les réseaux sociaux

(NEWSManagers.com) - L'agence de communications britannique Peregrine Communications a publié, mercredi 1er décembre, son rapport annuel sur la communication et le marketing des 100 plus grandes sociétés de gestion au monde, basé sur 12.000 points de données répartis sur dix métriques-clés.

Mesurant notamment l'engagement des gestionnaires d'actifs sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, YouTube), Peregrine Communications pointe des performances assez pauvres pour 47% des 100 plus gros gestionnaires d'actifs. Et selon l'agence, ce n'est pas une question de taille puisque de grandes maisons comme Apollo, Goldman Sachs AM, Neuberger Berman ou encore Credit Suisse AM figurent parmi les sociétés peu efficaces dans leur engagement sur les réseaux sociaux.

Les gérants qui présentent les meilleurs scores dans ce domaine s'appuient sur une approche multi-plateformes pour atteindre leur audience, " avec des formats de contenus innovants pour garder les investisseurs impliqués " , suggère le rapport. Cela inclut des vidéos, des podcasts ou encore des webinars et des événements virtuels pour sortir des longs textes de commentaires d'experts.

Peregrine Communications note en outre que l'engagement des plus grosses sociétés de gestion sur LinkedIn a bondi de 170% entre 2020 et 2021. Le nombre de gestionnaires ayant une chaîne YouTube a aussi augmenté de 10% sur un an. Cependant, 56% des sociétés de gestion disposant d'une chaîne YouTube ont moins de 1.000 abonnés.

Aussi les sociétés de gestion ne sont-elles pas forcément très recherchées en ligne. L'étude souligne que les recherches Google portant sur les noms des 100 plus grandes sociétés de gestion au monde n'ont pas augmenté voire ont décliné pour plus de la moitié (52%) d'entre elles entre août 2020 et août 2021. Peregrine Communications observe par ailleurs que 7% des 100 plus grosses sociétés de gestion ont du contenu négatif à leur égard sur la première page de la recherche Google concernant leurs marques. Pour l'agence, " les sociétés doivent avoir une stratégie dédiée à la première page de Google pour repousser les contenus négatifs à leur égard qui restent collés en première page " .