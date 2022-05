Les gérants diversifiés passent en mode défensif

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Un mois historiquement mauvais pour les marchés

Optimistes en début de mois quant à l'avancée des négociations entre Kiev et Moscou, les principales places boursières ont rapidement perdu leur enthousiasme en avril. Le Dow Jones et le S&P 500 ont vécu leur pire mois d'avril depuis 1970, tandis que le NASDAQ chute de -13%, sa plus forte baisse mensuelle depuis octobre 2008.

Dans ce contexte de marché baissier, l'Europe (-1.8%) fait un peu mieux que les Etats-Unis (-3.2% risque de change compris) alors même que l'euro/dollar a baissé. Les émergents (-5.78% MSCI EM), dépendant de la bonne marche de l'économie chinoise, plongent à nouveau en raison du chaos sanitaire dans les principales villes du pays.

En Europe, les investisseurs ont privilégié les secteurs défensifs comme la consommation de base, qui signe son grand retour (+3.93%), ou les services aux collectivités (+2.72%), portés par les nouveaux enjeux liés à la souveraineté énergétique. L'énergie n'est pas en reste (+3.45%), et bénéficie toujours de l'envolée du prix des hydrocarbures. À contrario, les valeurs technologiques, plombées par les perspectives de hausse des taux, signent la plus mauvaise performance du mois (-7.31%), tandis que les financières (-4.10%) et la consommation discrétionnaire (-3.53%) les accompagnent dans leur chute.

Les marchés obligataires s'agitent, à mesure que les perspectives économiques et monétaires s'assombrissent. Symbole de cette nervosité, la courbe des taux américaine s'est inversée succinctement en début de mois, semant un vent de panique chez les investisseurs qui y ont vu un signe avant-coureur de récession.

Les gérants diversifiés ont globalement réduit leur risque actions

Sur Sycomore Next Generation, le taux d'exposition actions (qui avait déjà été réduit en début d'année pour atteindre 28% à fin mars) a encore été réduit à 24% sur avril. A noter que la duration reste basse à 1.1 et que le niveau de cash reste élevé à 31%. Réduction également pour Echiquier Arty SRI qui passe de 27.5% à 24.5%. Au-delà d'un allégement de l'exposition via des ventes de futures, la gestion continue de réduire la voilure sur les titres dont elle juge la valorisation élevée, de type qualité, ayant bien performé. La réduction a été plus forte sur Echiquier Allocation flexible qui passe de 43% à 37% d'exposition actions, la baisse s'est faite principalement sur les Etats-Unis et dans une moindre mesure sur l'Europe. Lazard Patrimoine SRI a maintenant un biais vraiment défensif puisqu'il est passé de 15% d'exposition à 12%.

Sur R-Co Valor, légère baisse de l'exposition qui se situe désormais à 81%. Le gérant Yoann Ignatiew continue ses prises de profits sur les minières pour se repositionner sur la technologie ayant fortement baissé.

L'exposition actions a été encore réduite sur Carmignac Patrimoine. Elle est désormais de seulement 10%. Selon la gestion, tant que les marchés n'anticiperont pas un pic d'inflation, ils resteront dans une phase d'ajustement et d'instabilité. De même, Carmignac Emerging Patrimoine reste à 11% d'exposition actions. Malgré tout, le gérant reste confiant à moyen terme sur les marchés émergents qui affichent des valorisations attractives.

Le mouvement le plus fort a été sur Invest Latitude Equilibre qui passe de 55% à 35% d'actions. Le gérant, Gilles Etcheberrigaray, pense que les pressions inflationnistes et la baisse des perspectives de croissance vont continuer.

A l'inverse, Tikehau International Cross Assets a profité de la baisse pour faire quelques achats. L'exposition passe de 24% à 27%. A noter, que le gérant poursuit ses investissements sur le marché du crédit.

Globalement, les équipes de gestion de Morgan Stanley IM pensent que les investisseurs semblent sous-estimer le cycle de resserrement monétaire de la FED et l'inflation devrait s'établir à des niveaux élevés. Ainsi, ils maintiennent un positionnement défensif avec une sous-pondération aux actions via l'utilisation de produits de couverture.