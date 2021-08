Les gérants deviennent pessimistes sur l' économie européenne

(NEWSManagers.com) - Seulement 44 % des gérants de fonds sondés par Bank of America anticipent une amélioration de l' économie européenne sur les douze mois qui viennent en août. Ils étaient 80 % le mois dernier et 94 % en mars, signe d' une chute de l' optimisme des investisseurs professionnels face aux inquiétudes sur le front sanitaire. 19 % des gérants citent le variant Delta comme le plus gros risque extrême, contre seulement 9 % en mai. Toutefois, l' inflation (20 %) et le taper tantrum (22 %) font aussi partie des préoccupations majeures des gérants.

Malgré ces incertitudes, les investisseurs restent plutôt optimistes à l' égard des actions. 51 % des répondants pensent que le rally actions va se poursuivre jusqu' à l' année prochaine, soit le même niveau que celui du mois dernier. Toutefois, 40 % d' entre eux estiment désormais qu' il se terminera au quatrième trimestre, contre 20 % le mois dernier. Plusieurs gérants invoquent la réduction trop précoce de l' exposition actions comme le principal risque pour leurs portefeuilles. Seulement 16 % s' inquiètent de ne pas être suffisamment couverts. Cela étant, 23 % des investisseurs nets indiquent être surpondérés sur les liquidités, soit la plus forte proportion en un an.