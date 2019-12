Les gérants de fonds ne semblent pas trouver de consensus sur les marchés...

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Une fin d'année en douceur...

En novembre comme depuis de nombreux mois, c'est une nouvelle fois Donald Trump et son compte twitter qui ont donné le « LA » sur les marchés financiers. Ces-derniers se sont rapprochés de leurs plus hauts sur des espoirs de résolution de la guerre commerciale sino-américaine, avant que ces espoirs ne soient douchés en fin de mois.

Pour autant, les statistiques macro-économiques ont laissé entrevoir une amélioration, ou du moins une stabilisation.

Sur les marchés actions, le S&P500 connaît la meilleure performance des principaux indices mondiaux avec une hausse de +3,40% sur le mois. Il est suivi dans l'ordre par le CAC40 (+3,06%), l'indice allemand (le DAX 30 : + 2,87%) et l'indice japonais (le Nikkei : +1,60%). Les émergents sont plus à la peine avec une performance légèrement négative (-0,19%).

Ce mois-ci, ce sont les petites capitalisations qui ont tiré leur épingle du jeu : le MSCI Europe Small Cap (+4,50%) surperforme le MSCI Europe Large Cap (+2,24%). Elles sont tirées vers le haut par l'arrêt de la dégradation des indicateurs économiques.

Le style value (valeurs décotées) a encore creusé son retard par rapport au style croissance (valeurs dont la croissance des bénéfices est supérieure au marché).

Sur les marchés obligataires, malgré la reprise de la hausse des bilans (rachat massif d'obligations) de la FED et de la BCE, et les tensions entre la Maison Blanche et Pékin en fin de mois, les taux ont légèrement augmenté. C'est aux États-Unis que le taux à 10 ans a le plus progressé : +0,086%. En France et en Allemagne, les taux ont respectivement augmenté de +0,048% et +0,043%.

Comme le mois précédent, les spreads de crédit (différence de taux entre une obligation d'entreprise et une obligation d'État sans risque) ont baissé. L'appétit pour le risque s'est propagé aux obligations d'entreprises.

Qu'ont fait les gérants dans cet environnement ?

Pour le moins, on peut dire que les avis divergent en cette fin d'année.

Certaines sociétés de gestion ont profité du contexte pour augmenter les expositions, et même significativement à l'instar de Sycomore AM avec le fonds Sycomore Partners dont l'exposition passe de 48% à 59% d'actions. Les gérants achètent un regain d'optimisme au regard des bonnes nouvelles sur le front politique que ce soit sur la guerre commerciale ou sur l'éloignement d'un hard Brexit.

Augmentation également sur Lazard Patrimoine de Lazard Frères Gestion qui passe de 24% à 29% d'actions. Le mouvement se fait principalement sur les petites capitalisations. La gestion note l'attractivité du segment notamment en raison d'une sous valorisation par rapport aux grandes capitalisations.

Le risque actions semble également attractif pour le gérant de Echiquier Allocation Dynamique (La Financière de l'Echiquier) dont l'exposition passe de 101% à 105%. Légère augmentation sur le fonds Long/Short d'Alken AM, Alken Fund Absolute Return Europe, qui passe de 40% à 43,5% soit la moyenne historique.

A l'inverse, Chaguir Mandjee de Haas gestion a baissé les expositions. Haas Epargne Patrimoine passe de 20% à 15% et Haas Epargne Réactif de 50 à 46%. Le gérant attend une baisse des marchés plus importante pour renforcer ses expositions actions. Pour l'instant, les marchés lui paraissent complaisants avec des attentes trop optimistes et des valorisations élevées.

Sur Sanso Convictions (Sanso IS), la part actions a également été réduite de 33% à 30% via une prise de profits tactique. Les actions semblaient alors surachetées selon le gérant. Prise de profits également sur BDL Rempart Europe (BDL CM) qui passe de 37% à 34% d'actions. Sans se désengager, Echiquier ARTY (La Financière de l'Echiquier) a tout de même remis des couvertures via « put spread » qui protègent le fonds en cas de baisse.

Entre les deux, les gérants d'Eleva Absolute Return Europe (Eleva Capital) sont passés de 33% d'exposition en début de mois pour aller vers un plus haut de 38% le 15 novembre avant de finalement terminer le mois à 33%. Le biais value continue à augmenter dans le fonds, le gérant estimant qu'un certain nombre de valeurs cycliques et value devraient continuer de surperformer.

A noter également que Carmignac Patrimoine de Carmignac Gestion continue d'abaisser petit à petit sa sensibilité obligataire qui est maintenant de 3,83. Pas de mouvement côté actions, mais le fonds ne peut s'exposer davantage puisqu'il est à 49,9% d'actions, soit proche de sa barrière haute.