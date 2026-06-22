Les géants technologiques américains reculent alors que SpaceX poursuit sa chute et que les inquiétudes concernant les dépenses liées à l'IA s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des géants technologiques américains ont chuté lundi, alors que SpaceX enregistrait une troisième séance consécutive de baisse et que les hyperscalers Alphabet et Amazon semblaient en passe de perdre des milliards de dollars en capitalisation boursière, sous l'effet des inquiétudes liées aux dépenses en matière d'intelligence artificielle.

SpaceX SPCX.O a chuté de plus de 10% après la forte hausse enregistrée la semaine dernière à la suite de son introduction en bourse. L'entreprise dirigée par Elon Musk a annoncé qu'elle allait lancer une émission d'obligations lundi.

Alphabet GOOGL.O a chuté de 6%, s’apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis mai 2025 et en passe de perdre plus de 256 milliards de dollars de capitalisation boursière. John Jumper , chercheur senior chez Google DeepMind et lauréat du prix Nobel, a annoncé son départ pour rejoindre la start-up d’IA Anthropic, ce qui constitue le dernier départ très médiatisé du laboratoire.

"Il s’agit davantage d’un recul sectoriel plus général lié à l’inquiétude persistante concernant les dépenses d’investissement massives des entreprises technologiques dans les infrastructures d’IA", a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.

Amazon.com AMZN.O a perdu 4,8%, tandis que Meta Platforms

META.O et Microsoft MSFT.O ont chacune reculé d’environ 3%. À elles trois, ces actions devaient perdre plus de 248 milliards de dollars de valeur boursière.

Les hyperscalers ont investi des milliards pour développer leurs infrastructures d’intelligence artificielle, mais aucune preuve tangible ne démontre encore que les produits d’IA puissent générer des rendements justifiant ces dépenses, ce qui suscite des inquiétudes chez les investisseurs.

Dans le même temps, la plupart des titres liés au secteur des puces électroniques ont progressé, le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O menant le bal avec une hausse de 5,8% qui lui a permis d’atteindre des niveaux records. Micron a également annoncé un accord stratégique avec Anthropic visant à développer une infrastructure d’IA de nouvelle génération.

"Il existe une distinction claire sur ce marché entre ceux qui encaissent les chèques, comme les entreprises du secteur de la mémoire, et ceux qui les signent", a déclaré David Wagner, d’Aptus Capital Advisors.

Micron et d’autres sociétés de stockage de données, telles que SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O , sont les valeurs les plus performantes du S&P 500 .SPX depuis le début de l’année, s’imposant comme les grands gagnants des espoirs de Wall Street quant à une forte demande liée à l’IA.