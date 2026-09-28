Les géants de l'agroalimentaire en Inde demandent que la couleur rouge des étiquettes d'avertissement soit réexaminée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Inde a mis en place une réglementation alimentaire plus stricte et mène actuellement des campagnes de contrôle rigoureuses

* Le secteur estime que les étiquettes d'alerte rouges pourraient être confondues avec les mentions indiquant la présence de produits non végétariens

* Les grands groupes agroalimentaires ne s'opposent pas à ces étiquettes, mais souhaitent que les seuils soient revus

* La Cour suprême examine lundi la proposition indienne relative à l'étiquetage alimentaire

(Ajout d'informations sur le contexte des mesures indiennes et les arguments du secteur aux paragraphes 3, 8, 11 et 12)

par Aditya Kalra

L'Inde devrait reconsidérer la couleur rouge de ses étiquettes d'avertissement alimentaires proposées, car elle peut prêter à confusion chez les consommateurs qui associent cette couleur aux mentions indiquant la présence d'ingrédients non végétariens, ont déclaré les entreprises agroalimentaires indiennes à la Cour suprême.

L’Inde mène actuellement une campagne de répression sans précédent en matière de sécurité alimentaire , comprenant notamment des descentes à l’échelle nationale dans les établissements de restauration, dans un contexte d’inquiétudes liées au manque d’hygiène et au non-respect des normes. Le projet du gouvernement visant à apposer des étiquettes d’avertissement rouges sur le devant des emballages fait suite à un débat public animé sur l’absence de telles mesures.

La proposition relative aux étiquettes d’avertissement coïncide avec la volonté de l’Inde d’interdire la vente de malbouffe aux enfants dans les écoles et dans un rayon de 50 mètres (164 pieds) autour des établissements scolaires, des mesures qui rapprocheront l’Inde des approches réglementaires alimentaires plus strictes adoptées au Chili et au Mexique.

En Inde, l’autorité de régulation alimentaire a proposé un système d’étiquettes d’avertissement sous forme d’hexagones rouges pour signaler une teneur élevée en sel, en sucre ou en graisses dans les produits emballés, malgré la campagne menée depuis plusieurs années par cette industrie, qui pèse plus de 100 milliards de dollars , pour s’opposer à ces étiquettes.

Dans un mémoire déposé devant le tribunal le 24 septembre, l’All India Food Processors Association, qui représente des dizaines de géants agroalimentaires indiens et étrangers, a déclaré que la couleur et le symbole utilisés pour les avertissements "nécessitaient un examen attentif dans le contexte indien".

"Le consommateur indien moyen a l’habitude d’associer la couleur rouge au marquage obligatoire indiquant que le produit n’est pas végétarien", a déclaré le groupe industriel dans ce document, qui a été examiné par Reuters.

Le groupe a indiqué avoir fait savoir à l’autorité de régulation alimentaire que "l’introduction d’un autre symbole d’avertissement rouge bien visible risquait de semer la confusion parmi les consommateurs", précise le document.

AJUSTER LES SEUILS

L’Inde est un marché en forte croissance pour les géants mondiaux de la grande consommation tels que PepsiCo, Coca-Cola, Mondelez et Nestlé, mais aussi pour des milliers de petites entreprises indiennes qui commercialisent des produits salés et sucrés traditionnels.

Le groupe de pression a déclaré à la Cour suprême qu’il n’était pas opposé aux étiquettes d’avertissement figurant sur le devant des emballages, mais que les seuils devaient être fixés de manière scientifique. Il a précisé qu’il s’opposait à "l’application aveugle des seuils actuellement proposés".

L’Inde propose un avertissement en rouge si la teneur en sucres ajoutés dépasse 3 % du poids des produits solides et si la teneur en matières grasses dépasse 4,2 % – des critères plus stricts que sur de nombreux marchés étrangers.

Le secteur a également réitéré ses préoccupations quant au fait que les avertissements devraient être déterminés en fonction de la consommation d’une portion individuelle d’un produit, et non sur la base de 100 grammes comme proposé actuellement.

"Les aliments indiens sont consommés en quantités très variables, notamment environ 10 g de cornichons, 15 à 20 g de condiments à tartiner et 30 g de pain", a précisé le groupe industriel.

La Cour suprême doit examiner la proposition du gouvernement lundi.