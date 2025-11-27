 Aller au contenu principal
Les géants chinois de la technologie déplacent la formation aux modèles d'IA à l'étranger pour accéder aux puces Nvidia, selon le FT
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 06:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long de l'article avec des détails)

Les grandes entreprises chinoises forment leurs modèles d'intelligence artificielle à l'étranger pour avoir accès aux puces de Nvidia NVDA.O et éviter les mesures américaines visant à freiner leurs progrès dans les technologies de pointe, a rapporté le Financial Times jeudi. Alibaba 9988.HK et ByteDance font partie des entreprises technologiques qui forment leurs nouveaux grands modèles de langage dans des centres de données d'Asie du Sud-Est, indique le rapport, citant deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Selon le rapport, il y a eu une augmentation constante de la formation dans des sites offshore après que les États-Unis ont décidé de restreindre les ventes du H20 en avril.

Les entreprises chinoises s'appuient sur des contrats de location de centres de données à l'étranger détenus et gérés par des entités non chinoises, indique le journal, qui note que DeepSeek, qui a rassemblé un stock important de puces Nvidia avant les interdictions d'exportation américaines, est une exception, son modèle étant formé dans le pays.

Deepseek collabore également avec des fabricants de puces nationaux, Huawei en tête, afin d'optimiser et de développer la prochaine génération de puces d'IA chinoises, ajoute le FT.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Alibaba, ByteDance, Nvidia, DeepSeek et Huawei n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

