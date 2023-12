Les Gafam ont gagné 3,9 trillons de dollars de capitalisation en 2023 (Stocklytics)

Après avoir perdu les deux tiers de sa valeur de marché en 2022, Meta a vu sa capitalisation bondir de 188% en 2023, soit la plus forte augmentation parmi les cinq géants de la technologie. En décembre 2022, Meta pesait 315,5 milliards de dollars en Bourse, et le groupe dépasse désormais les 908 milliards de dollars.

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta ont vu leur capitalisation combinée dépasser les 10000 milliards de dollars grâce à l'essor de l'IA, combiné à l'amélioration de l'économie et au ralentissement de l'inflation

(AOF) - Les cinq Gafam ont ajouté 3900 milliards de dollars à la valeur de leurs actions en 2023, soit le chiffre le plus élevé de l'histoire du marché. C’est ce qu’annonce la société d’études spécialisée Stocklytics, soulignant que les cinq géants avaient perdu des centaines de milliards de dollars en 2022, qui fut la troisième année la plus difficile pour le secteur technologique depuis 2008.

