Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les frontières australiennes pourraient rester fermées jusqu'en 2021 Reuters • 17/06/2020 à 07:30









SYDNEY, 17 juin (Reuters) - L'Australie ne devrait pas rouvrir ses frontières aux voyageurs internationaux avant l'année prochaine, mais pourrait assouplir ses conditions d'entrée sur le territoire pour les étudiants et les voyageurs de longue durée, a annoncé mercredi le ministre du Commerce, Simon Birmingham. L'Australie a réussi à contrôler l'épidémie de coronavirus, attribuant ce succès aux restrictions sur les voyages internationaux et à des règles strictes de distanciation sociale. Simon Birmingham a précisé qu'une quarantaine, déjà imposée aux Australiens rentrant chez eux, pourrait être appliquée aux étudiants et aux voyageurs prévoyant de rester dans le pays pour une longue durée. "Nous pouvons simplement appliquer la quarantaine de 14 jours qui a fait ses preuves avec nos citoyens rentrant dans le pays", a-t-il dit lors d'un discours au National Press Club. L'Australie a fait état de plus de 7.300 cas de contaminations au coronavirus et 102 personnes ont succombé au Covid-19. (Renju Jose version française Camille Raynaud, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.