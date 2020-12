Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Français moins enclins à se faire vacciner que l'été dernier, selon Santé publique France Reuters • 04/12/2020 à 12:18









PARIS, 4 décembre (Reuters) - Les Français sont moins enclins à se faire vacciner contre le coronavirus que l'été dernier, note Santé publique France qui précise dans son dernier point hebdomadaire sur l'épidémie qu'ils ne sont plus que la moitié à manifester l'intention de le faire contre un peu moins des deux tiers en juillet. "En novembre 2020, seule la moitié des personnes interrogées (53%) répondait vouloir certainement ou probablement se faire vacciner contre la COVID-19. Ce résultat est en baisse par rapport au mois de juillet quand 64% disaient avoir l'intention de le faire", indique SPF https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-3-decembre-2020. L'agence s'appuie sur les résultats de France CoviPrev, une enquête répétée auprès d'échantillons indépendants de 2.000 adultes résidant en France métropolitaine. Les hommes (64%), les CSP+ (60%) et les personnes âgées de plus de 65 ans (72%) sont les plus enclins à se faire vacciner, précise Santé publique France. A l'inverse, 44% seulement des femmes interrogées répondent qu'elles se feront "certainement ou probablement" vacciner. Par classe d'âge, ce sont les 25-34 ans qui sont les moins nombreux à fournir la même réponse (33%) et, pour ce qui est des catégories socioprofessionnelles, ce sont les inactifs (45%). Le gouvernement français a détaillé jeudi son plan de vaccination de la population française contre le coronavirus en trois phases, avec priorité donnée aux publics les plus fragiles dès que les doses vaccinales seront disponibles. Lors de la conférence de presse de présentation de ce plan, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a souligné que nul ne serait obligé de se faire vacciner. Aux "anti-vax", il a indiqué que l'exécutif était "conscient que la vaccination soulève autant de questions et d'espoir que d'appréhension" mais a appelé à "distinguer l'esprit critique de l'esprit suspicieux" et a promis la "transparence la plus totale". (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.69% ASTRAZENECA LSE +2.87% MODERNA NASDAQ -4.37% PFIZER NYSE +0.31%