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Les fournisseurs de solutions de stockage de données en recul; selon un rapport, Toshiba s'apprêterait à doubler son offre de disques durs
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 16:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions des fournisseurs de solutions de stockage de données reculent après que le Nikkei a annoncé que le groupe technologique japonais Toshiba prévoyait de doubler sa capacité de production de disques durs destinés aux centres de données d'IA au cours de l'exercice 2027

** L'action Western Digital WDC.O recule de 10,2% à 415,25 dollars, tandis que celle de Seagate Technology STX.O chute de 11,3% à 838,41 dollars

** Toshiba est en concurrence avec WDC et STX sur le marché des disques durs

** La part de marché du groupe japonais en termes de capacité de stockage s’élève à un peu plus de 10%, mais il vise à atteindre 30% à moyen terme, selon le rapport

** À la clôture d'hier, WDC avait progressé d'environ 169% et STX d'environ 243% depuis le début de l'année

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