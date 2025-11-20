Les fortes prévisions de Nvidia calment la bulle de l'IA, pour l'instant

61 % des recettes proviennent de quatre clients principaux

Les actions ont augmenté de 5 % dans les échanges prolongés après les prévisions

Les ventes du segment des centres de données ont dépassé les attentes des analystes

(Ajout de commentaires d'analystes et du directeur général, ainsi que d'éléments de contexte tout au long du document) par Arsheeya Bajwa et Stephen Nellis

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a rejeté mercredi les inquiétudes concernant une bulle de l'intelligence artificielle, alors que la société a surpris Wall Street avec une accélération de la croissance après plusieurs trimestres de ralentissement des ventes.

Les excellents résultats du troisième trimestre et les prévisions pour le quatrième trimestre du fabricant de puces ont calmé, du moins temporairement, les investisseurs qui craignaient que l'essor de l'IA n'ait dépassé les fondamentaux. Les marchés mondiaux se sont tournés vers le concepteur de puces pour déterminer si l'investissement de milliards de dollars dans l'expansion de l'infrastructure de l'IA a abouti à une bulle de l'IA.

"On a beaucoup parlé d'une bulle de l'IA. De notre point de vue, nous voyons quelque chose de très différent", a déclaré le directeur général Jensen Huang lors d'un appel avec des analystes , où il a vanté l'intérêt des entreprises de cloud computing pour les puces Nvidia.

"Nous sommes présents dans tous les nuages. La raison pour laquelle les développeurs nous aiment est que nous sommes littéralement partout", a-t-il déclaré. "Nous sommes partout, du nuage au site, en passant par les systèmes robotiques, les périphériques, les PC, etc. Une seule architecture. Les choses fonctionnent. C'est incroyable."

Il a réitéré une prévision du mois dernier selon laquelle la société avait 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces avancées jusqu'en 2026.

Les actions de l'entreprise phare du marché de l'IA ont bondi de 5 % dans les échanges prolongés, permettant à l'entreprise d'ajouter 220 milliards de dollars à sa valeur marchande. Avant les résultats , les doutes avaient fait chuter les actions de Nvidia de près de 8 % en novembre, après une hausse de 1 200 % au cours des trois dernières années.

L'ensemble du marché .SPX a reculé de près de 3 % ce mois-ci.

Après les résultats, les contrats à terme du S&P 500 EScv1 ont augmenté de 1 %, ce qui montre que les opérateurs s'attendent à ce que le marché boursier américain ouvre en forte hausse jeudi.

L'entreprise la plus valorisée au monde a déclaré qu'elle s'attendait à des ventes de 65 milliards de dollars au quatrième trimestre fiscal, plus ou moins 2 %, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 61,66 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Elle prévoit une marge brute ajustée de 75 % pour la période, plus ou moins 50 points de base, et la patronne des finances de Nvidia, Colette Kress, a déclaré que l'entreprise prévoyait de maintenir les marges brutes dans le milieu de la fourchette de 70 % au cours de l'exercice 2027.

Les ventes de Nvidia au troisième trimestre ont augmenté de 62 %, leur première accélération en sept trimestres. Les ventes dans le segment des centres de données, qui représentent la majorité des revenus de Nvidia, ont augmenté pour atteindre 51,2 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 26 octobre. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 48,62 milliards de dollars.

Les résultats de Nvidia ont fait grimper les actions de son rival AMD AMD.O , ainsi que celles des géants de la technologie, notamment Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O .

LES RÉSULTATS NE SUFFIRONT PEUT-ÊTRE PAS À APAISER LES CRAINTES LIÉES À LA BULLE SPÉCULATIVE

Certains analystes ont toutefois déclaré que le rapport sur les bénéfices pourrait ne pas suffire à apaiser les craintes liées à la bulle de l'IA.

"L'inquiétude selon laquelle la croissance des dépenses d'infrastructure de l'IA n'est pas durable ne devrait pas s'estomper", a déclaré Ruben Roy, analyste chez Stifel.

Au troisième trimestre, Nvidia a fortement augmenté les sommes qu'elle consacre à la location de ses propres puces auprès de ses clients de l'informatique en nuage qui ne peuvent pas les louer autrement. Ces contrats ont totalisé 26 milliards de dollars, soit plus du double par rapport au trimestre précédent.

Les géants du cloud, dont Microsoft et Amazon AMZN.O , investissent des milliards dans des centres de données d'IA, et certains investisseurs ont fait valoir que ces entreprises augmentaient artificiellement leurs bénéfices en prolongeant la durée d'amortissement des équipements de calcul d'IA, tels que les puces de Nvidia.

Les activités de Nvidia sont devenues de plus en plus concentrées au cours du troisième trimestre fiscal, quatre clients représentant 61 % des ventes, contre 56 % au deuxième trimestre.

La société a également augmenté ses paris sur les entreprises d'IA, investissant des milliards de dollars dans des entreprises qui sont souvent parmi ses clients les plus importants, ce qui suscite des inquiétudes quant à une économie circulaire de l'IA. En septembre, elle a décidé d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et de lui fournir des puces pour centres de données.

"Bien que les résultats et les perspectives soient supérieurs aux attentes du consensus, nous pensons que les investisseurs resteront préoccupés par la durabilité de l'augmentation des dépenses d'investissement de ses clients et par le financement circulaire dans l'espace de l'IA", a déclaré Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights.

OBSTACLES POSSIBLES À LA CROISSANCE

Largement exclu de la Chine en raison des restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis, le fabricant de puces exploite le Moyen-Orient pour trouver une nouvelle voie de croissance.

Le ministère américain du commerce a déclaré mercredi qu'il avait autorisé l'exportation de l'équivalent de 35 000 puces Nvidia Blackwell à deux entreprises d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Selon les estimations du marché, la valeur de ces puces dépasserait largement le milliard de dollars.

Mais des facteurs indépendants de la volonté de Nvidia pourraient entraver sa croissance.

"Alors que la demande de GPU reste massive, les investisseurs se demandent de plus en plus si les hypercalculateurs peuvent réellement utiliser cette capacité assez rapidement", a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer. "La question est de savoir si les goulets d'étranglement physiques en matière d'énergie, de terrain et d'accès au réseau limiteront la rapidité avec laquelle cette demande se traduira par une croissance des revenus jusqu'en 2026 et au-delà."

Interrogé par un analyste lors d'un appel, Huang a répondu longuement en soulignant l'ampleur, la nouveauté et la complexité de l'industrie de l'IA. Il n'a pas donné de raison particulière, mais a déclaré que cette transformation exigeait une planification minutieuse des chaînes d'approvisionnement, de l'infrastructure et du financement.