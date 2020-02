Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les forces syriennes entrent dans une ville proche d'Idlib - témoins Reuters • 05/02/2020 à 20:08









BEYROUTH, 5 février (Reuters) - Les forces gouvernementales syriennes sont entrées mercredi dans Saraqeb, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de la ville d'Idlib, dans la dernière région syrienne encore contrôlée par la rébellion, rapportent des témoins. Saraqeb se trouve au carrefour de deux axes routiers que l'armée syrienne cherche à contrôler. Les forces de Damas mènent avec le soutien de l'aviation russe et de milices pro-iraniennes une vaste offensive contre le dernier bastion des opposants au président Bachar al Assad, appuyés en partie par la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a sommé mercredi le régime syrien de retirer ses troupes de la région d'ici la fin du mois sous peine d'une intervention militaire. Déjà vive depuis le début du conflit syrien en 2011, la tension est encore montée d'un cran lundi entre Damas et Ankara avec la mort de huit Turcs - sept militaires et un civil - dans des bombardements des forces gouvernementales syriennes. L'émissaire des Etats-Unis pour la Syrie, James Jeffrey, s'est dit "très très inquiet" de l'escalade des combats dans la région d'Idlib, mercredi devant des journalistes à Washington. Il a également accusé la Russie d'enfreindre les termes d'un accord mutuel conclu avec Washington pour éviter des accrochages dans le nord-est de la Syrie. James Jeffrey a estimé que Moscou cherchait ainsi à remettre en cause la présence américaine dans la région, dont les Etats-Unis se sont en partie retirés sur ordre de Donald Trump. (Khalil Ashawi en Syrie, Ghaida Ghantous à Beyrouth et Humeyra Pamuk à Washington, version française Jean-Stéphane Brosse)

