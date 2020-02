Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les forces syriennes contrôlent la route Damas-Alep pour la première fois depuis 2012 Reuters • 11/02/2020 à 09:28









BEYROUTH, 11 février (Reuters) - Les forces gouvernementales syriennes ont repris mardi pour la première fois depuis 2012 le contrôle intégral de l'axe routier entre Damas et Alep, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Cette autoroute, la M5, relie Alep dans le nord de la Syrie à Deraa dans le sud en passant par Damas, la capitale. Les forces gouvernementales, appuyées par la Russie et par l'Iran, ont délogé les rebelles de la dernière position qu'ils tenaient sur cet axe routier dans un faubourg à l'ouest d'Alep, selon l'OSDH. (Tom Perry version française Bertrand Boucey)

