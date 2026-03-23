 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les fonds spéculatifs parient contre les actions américaines et se tournent vers l'Europe, selon Goldman Sachs
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 09:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

La semaine dernière, les fonds spéculatifs ont parié contre les actions américaines et les actions des marchés émergents en Asie, tout en pariant sur la hausse des actions européennes, selon une note de Goldman Sachs

GS.N adressée à ses clients et consultée par Reuters lundi.

Les ventes d'actions mondiales ont atteint de nouveaux sommets la semaine dernière, les ventes nettes les plus importantes depuis avril 2025, alors que les spéculateurs ont pris des positions courtes sur les actions pour la cinquième semaine consécutive, selon la note de vendredi.

Une position courte rapporte de l'argent lorsque les prix baissent.

Les actions mondiales ont chuté pour la troisième semaine consécutive .MIWO00000PUS la semaine dernière, tandis que les rendements obligataires ont grimpé sur les craintes que la guerre contre l'Iran maintienne la pression à la hausse sur les prix du pétrole et déclenche l'inflation.

* Les produits de suivi des indices, tels que les ETF, ainsi que les actions individuelles ont tous deux fait l'objet de ventes nettes, a déclaré Goldman.

* La plupart des secteurs mondiaux ont été, dans l'ensemble, plus vendus qu'achetés, a déclaré Goldman, avec en tête la consommation discrétionnaire, la technologie et les valeurs financières.

* Les biens de consommation de base, dont les gens ont besoin d'une semaine à l'autre, et les valeurs énergétiques ont été les seuls secteurs boursiers où les fonds spéculatifs ont maintenu des positions longues, pariant sur une hausse des prix.

* Les fonds spéculatifs ont abandonné les positions longues et ajouté des positions courtes sur les marchés émergents asiatiques, a déclaré la banque.

* Les sélectionneurs de titres des fonds spéculatifs ont enregistré une hausse de 0,47 % de leur performance entre le 13 et le 19 mars, nombre d'entre eux ayant tiré profit de leurs positions longues, a déclaré Goldman.

* Ces derniers ont perdu 3,85 % jusqu'à présent en mars, mais restent en hausse de 0.16 % depuis le début de l'année.

* Les traders systématiques ont gagné de l'argent sur les paris à court terme et sont en hausse d'un peu plus de 6 % depuis le début de l'année.

* L'effet de levier brut, qui indique le volume des transactions des fonds spéculatifs, est tombé à 309,8 % au cours de la semaine.

Devises

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
813,740 USD NYSE +0,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • RAMSAY GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    RAMSAY GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.03.2026 10:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • David Solomon, PDG de Goldman Sachs, s'exprime lors de la journée des investisseurs de Goldman Sachs au siège de Goldman Sachs à New York
    Goldman Sachs prévoit désormais des hausses de taux de la BCE en avril et juin
    information fournie par Reuters 23.03.2026 10:31 

    Goldman ‌Sachs s'attend désormais à ce ​que la Banque centrale européenne (BCE) procède à deux hausses de 25 ​points de ses taux directeurs en avril ​et en juin, ⁠a déclaré lundi le courtier. Il ‌s'aligne ainsi sur les prévisions de J.P. Morgan et ​Barclays, ‌sur ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Attendre un test du support
    COMPAGNIE DE L'ODET : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 23.03.2026 10:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.03.2026 10:19 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank