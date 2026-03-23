Les fonds spéculatifs parient contre les actions américaines et se tournent vers l'Europe, selon Goldman Sachs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

La semaine dernière, les fonds spéculatifs ont parié contre les actions américaines et les actions des marchés émergents en Asie, tout en pariant sur la hausse des actions européennes, selon une note de Goldman Sachs

GS.N adressée à ses clients et consultée par Reuters lundi.

Les ventes d'actions mondiales ont atteint de nouveaux sommets la semaine dernière, les ventes nettes les plus importantes depuis avril 2025, alors que les spéculateurs ont pris des positions courtes sur les actions pour la cinquième semaine consécutive, selon la note de vendredi.

Une position courte rapporte de l'argent lorsque les prix baissent.

Les actions mondiales ont chuté pour la troisième semaine consécutive .MIWO00000PUS la semaine dernière, tandis que les rendements obligataires ont grimpé sur les craintes que la guerre contre l'Iran maintienne la pression à la hausse sur les prix du pétrole et déclenche l'inflation.

* Les produits de suivi des indices, tels que les ETF, ainsi que les actions individuelles ont tous deux fait l'objet de ventes nettes, a déclaré Goldman.

* La plupart des secteurs mondiaux ont été, dans l'ensemble, plus vendus qu'achetés, a déclaré Goldman, avec en tête la consommation discrétionnaire, la technologie et les valeurs financières.

* Les biens de consommation de base, dont les gens ont besoin d'une semaine à l'autre, et les valeurs énergétiques ont été les seuls secteurs boursiers où les fonds spéculatifs ont maintenu des positions longues, pariant sur une hausse des prix.

* Les fonds spéculatifs ont abandonné les positions longues et ajouté des positions courtes sur les marchés émergents asiatiques, a déclaré la banque.

* Les sélectionneurs de titres des fonds spéculatifs ont enregistré une hausse de 0,47 % de leur performance entre le 13 et le 19 mars, nombre d'entre eux ayant tiré profit de leurs positions longues, a déclaré Goldman.

* Ces derniers ont perdu 3,85 % jusqu'à présent en mars, mais restent en hausse de 0.16 % depuis le début de l'année.

* Les traders systématiques ont gagné de l'argent sur les paris à court terme et sont en hausse d'un peu plus de 6 % depuis le début de l'année.

* L'effet de levier brut, qui indique le volume des transactions des fonds spéculatifs, est tombé à 309,8 % au cours de la semaine.