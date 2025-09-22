 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 831,24
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les fonds spéculatifs investissent dans les banques, les assurances et le crédit à la consommation, selon Goldman Sachs
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 12:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les fonds spéculatifs ont acheté des banques, des compagnies d'assurance et des sociétés de crédit à la consommation la semaine dernière au rythme le plus rapide depuis trois mois, a déclaré Goldman Sachs dans une note de recherche, dans un contexte d'augmentation des transactions censée stimuler les bénéfices et d'un nouvel assouplissement attendu des réglementations.

L'indice des banques européennes .SX7P a augmenté de plus de 40 % depuis le début de l'année, tandis que les banques américaines .SPXBK ont progressé d'un peu plus de 20 %.

Les fonds n'ont pas choisi de région favorite, mais l'Amérique du Nord et l'Europe ont pris l'essentiel des positions longues, pariant sur une hausse des actions sur ces marchés, selon la note de Goldman Sachs adressée aux clients vendredi et consultée par Reuters lundi.

Les fonds spéculatifs, qui avaient diminué leurs niveaux de transactions tout au long du mois d'août , ont augmenté leurs niveaux d'effet de levier brut la semaine dernière de la manière la plus importante depuis huit mois, selon la note de Goldman Sachs.

L'effet de levier brut est un indicateur de l'ampleur des transactions des fonds spéculatifs.

Les sociétés financières ont été le deuxième secteur le plus acheté par l'unité de courtage de Goldman Sachs, suivi par les valeurs technologiques.

"Nous espérions au début de l'année que le pragmatisme des régulateurs et du gouvernement soutiendrait une meilleure année pour les prêteurs spécialisés, à la fois sur le plan opérationnel et en termes de prix des actions. Jusqu'à présent, tout va bien", peut-on lire dans un rapport publié le 17 septembre par les analystes de la banque britannique Panmure Liberum.

Les banques ont généralement tendance à gagner de l'argent lorsque les taux d'intérêt sont plus élevés, mais la perspective d'une baisse des taux d'intérêt était déjà intégrée dans les prix des actions, selon cette note.

La semaine dernière, la Fed a réduit ses taux pour la première fois depuis décembre et a annoncé de nouvelles réductions lors de ses réunions d'octobre et de décembre, compte tenu des signes d'affaiblissement du marché du travail américain.

La directrice générale de Goldman Sachs GS.N , David Solomon, a déclaré lors d'une interview sur CNBC au début du mois que la banque s'attendait à sa semaine la plus chargée en matière d'offres publiques initiales depuis juillet 2021.

Devises
Obligations

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
804,970 USD NYSE +0,07%
STOXX Europe 600 Banks
307,45 Pts DJ STOXX -0,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BURELLE : Peu de risque à moyen terme
    BURELLE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 22.09.2025 12:58 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Carte du Mozambique, pays d'Afrique australe en bute à des attaques djihadistes dans le nord, près de projets gaziers ( AFP / Kun TIAN )
    Mozambique: nouvelle attaque jihadiste sur une ville près des sites gaziers
    information fournie par AFP 22.09.2025 12:51 

    Des insurgés liés au groupe État islamique ont attaqué lundi matin la ville portuaire mozambicaine de Mocimboa da Praia où ils ont décapité des civils, ont indiqué à l'AFP un responsable militaire local et plusieurs habitants. Il s'agit de la deuxième attaque ce ... Lire la suite

  • STEF : La tendance baissière peut reprendre
    STEF : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 22.09.2025 12:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell
    Plusieurs responsables, dont Powell, vont s'exprimer au cours des prochains jours
    information fournie par Reuters 22.09.2025 12:43 

    Plusieurs responsables de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) doivent s'exprimer dans les prochains jours, notamment le président de la banque centrale Jerome Powell mardi et le nouveau gouverneur Stephen Miran lundi, après la baisse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank