Les fonds spéculatifs investissent dans les banques, les assurances et le crédit à la consommation, selon Goldman Sachs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les fonds spéculatifs ont acheté des banques, des compagnies d'assurance et des sociétés de crédit à la consommation la semaine dernière au rythme le plus rapide depuis trois mois, a déclaré Goldman Sachs dans une note de recherche, dans un contexte d'augmentation des transactions censée stimuler les bénéfices et d'un nouvel assouplissement attendu des réglementations.

L'indice des banques européennes .SX7P a augmenté de plus de 40 % depuis le début de l'année, tandis que les banques américaines .SPXBK ont progressé d'un peu plus de 20 %.

Les fonds n'ont pas choisi de région favorite, mais l'Amérique du Nord et l'Europe ont pris l'essentiel des positions longues, pariant sur une hausse des actions sur ces marchés, selon la note de Goldman Sachs adressée aux clients vendredi et consultée par Reuters lundi.

Les fonds spéculatifs, qui avaient diminué leurs niveaux de transactions tout au long du mois d'août , ont augmenté leurs niveaux d'effet de levier brut la semaine dernière de la manière la plus importante depuis huit mois, selon la note de Goldman Sachs.

L'effet de levier brut est un indicateur de l'ampleur des transactions des fonds spéculatifs.

Les sociétés financières ont été le deuxième secteur le plus acheté par l'unité de courtage de Goldman Sachs, suivi par les valeurs technologiques.

"Nous espérions au début de l'année que le pragmatisme des régulateurs et du gouvernement soutiendrait une meilleure année pour les prêteurs spécialisés, à la fois sur le plan opérationnel et en termes de prix des actions. Jusqu'à présent, tout va bien", peut-on lire dans un rapport publié le 17 septembre par les analystes de la banque britannique Panmure Liberum.

Les banques ont généralement tendance à gagner de l'argent lorsque les taux d'intérêt sont plus élevés, mais la perspective d'une baisse des taux d'intérêt était déjà intégrée dans les prix des actions, selon cette note.

La semaine dernière, la Fed a réduit ses taux pour la première fois depuis décembre et a annoncé de nouvelles réductions lors de ses réunions d'octobre et de décembre, compte tenu des signes d'affaiblissement du marché du travail américain.

La directrice générale de Goldman Sachs GS.N , David Solomon, a déclaré lors d'une interview sur CNBC au début du mois que la banque s'attendait à sa semaine la plus chargée en matière d'offres publiques initiales depuis juillet 2021.