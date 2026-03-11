Les fonds spéculatifs investissent dans la technologie, même si l'IA suscite des inquiétudes, selon Hazeltree

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Adds Wise a refusé de commenter) par Nell Mackenzie

En février, les transactions longues des fonds spéculatifs mondiaux les plus encombrées étaient centrées sur les actions technologiques, selon les données du fournisseur de prêts de titres Hazeltree, mercredi.

L'indice S&P info tech .SPLRCT , qui suit certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales, a chuté d'environ 4% depuis le début de l'année. L'indice S&P plus large est en baisse de près de 1 % .SPX .

Voici quelques détails sur le positionnement des fonds spéculatifs dans la technologie:

* Les sociétés technologiques mondiales telles que Tencent

0700.HK , Nvidia NVDA.OQ et Microsoft MSFT.O ont attiré un grand nombre d'achats de fonds spéculatifs en février, selon le rapport Hazeltree.

* Le rapport de Hazeltree est basé sur les données de 600 gestionnaires d'actifs qui suivent 16 000 actions mondiales.

* Les fonds spéculatifs ont continué à acheter des actions technologiques depuis le début du mois jusqu'au 6 mars, selon des données distinctes provenant d'une note de Goldman Sachs

GS.N .

* La technologie américaine a été la région la plus achetée dans le secteur, selon la note de Goldman Sachs.

* Les achats des fonds spéculatifs dans les sociétés de logiciels ont principalement consisté à couvrir des positions courtes, lorsque les traders doivent sortir de paris perdants qui ont parié sur la chute des prix des actifs, a déclaré Goldman.

* Les fonds spéculatifs ont détenu un grand nombre d'actions technologiques à découvert en février, y compris dans la société de paiement Wise WISE.ST , la société de stockage de fichiers Dropbox DBX.O et l'intégrateur d'intelligence artificielle Oracle ORCL.K , selon les données de Hazeltree. Dropbox et Oracle n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de contact. Wise s'est refusé à tout commentaire.

* Certains avertissent que le boom de l'IA est entré dans une "phase plus dangereuse ", marquée par une augmentation exponentielle des investissements dans l'infrastructure physique et une dépendance croissante à l'égard des capitaux extérieurs, selon une analyse réalisée par Bridgewater Associates le mois dernier.

* "Les investissements dans l'IA continuent de surprendre à la hausse", indique une note de JPMorgan JPM.N datée du 6 mars et consultée par Reuters mercredi. Elle fait référence à des projections de croissance des investissements dans le secteur.

* Les plus grandes entreprises technologiques du monde font appel aux marchés de la dette , car elles cherchent à renforcer leur infrastructure d'IA, ce qui marque un changement pour les entreprises de la Silicon Valley qui comptaient généralement sur les liquidités pour financer leurs investissements.