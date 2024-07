Les fonds souverains se tournent vers émergents sur fond de tensions géopolitiques

(AOF) - Les tensions géopolitiques ont dépassé l'inflation comme principale préoccupation des investisseurs souverains et suscitent un intérêt accru pour les marchés émergents, selon la douzième étude annuelle Invesco Global Sovereign Asset Management Study. Les tensions géopolitiques ont été citées par 83 % des personnes interrogées comme un risque majeur pour la croissance mondiale au cours de l'année prochaine, contre 72 % en 2023, "reflétant les inquiétudes liées à la concurrence entre les grandes puissances et le potentiel de perturbation des échanges commerciaux".

Les fonds souverains considèrent les marchés émergents comme des bénéficiaires potentiels, indique le gestionnaire d'actifs. La majorité (54 %) s'attend à ce que cette dynamique concurrentielle joue en faveur des marchés émergents – contre seulement 12 % qui ne sont pas d'accord – "car ils bénéficient de tendances telles que le "near-shoring", par lequel les grandes économies renforcent leurs chaînes d'approvisionnement mondiales et leurs stratégies de fabrication et d'approvisionnement sur plusieurs sites", explique Invesco.

Les fonds souverains ont exprimé leur intérêt pour ces opportunités, soit par des investissements directs dans des entreprises basées sur ces marchés, soit par le biais d'entreprises multinationales développant leur présence sur ces marchés.

Cependant, les fonds souverains adoptent de plus en plus une approche nuancée pour investir dans ces marché. "L'Asie (hors Chine) est considérée comme la région la plus attractive dans l'ensemble, avec un intérêt particulier pour l'Inde, avec son grand marché intérieur, sa classe moyenne en croissance et sa compétitivité mondiale croissante", souligne le gestionnaire d'actifs.

L'Amérique latine est également sous les feux de la rampe, en particulier pour les fonds du Moyen-Orient et de l'Asie avec le Mexique et le Brésil bien placés pour le near-shoring aux États-Unis. La Chine reste un marché important pour les fonds souverains, tout en naviguant dans les changements réglementaires et les tensions géopolitiques.

La dette des marchés émergents est considérée comme une classe d'actifs attrayante pour les fonds souverains afin de diversifier leurs portefeuilles. "Elle est considérée comme offrant des écarts attractifs par rapport aux obligations des marchés développés, offrant ainsi un potentiel de stimulation du revenu du portefeuille", détaille le gestionnaire d'actifs. Pendant ce temps, l'amélioration des fondamentaux économiques et des réformes politiques dans de nombreux marchés émergents importants ont amélioré leur solvabilité, réduisant ainsi les risques perçus associés à l'investissement dans ces marchés.

Invesco souligne que les fonds souverains ont identifié l'Inde comme la destination la plus attractive pour investir dans la dette des marchés émergents, 88 % d'entre eux étant intéressés par l'augmentation de leur exposition à la dette indienne, contre 66 % en 2022, reflétant une confiance accrue dans les perspectives économiques du pays.

67 % des fonds souverains s'attendent à ce que les marchés émergents égalent ou dépassent les performances des marchés développés au cours des trois prochaines années.