Les fonds propres des banques de Wall Street diminueront de 4,8 % en vertu des nouvelles règles, une victoire pour le secteur

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* Les régulateurs approuvent le projet de Bâle et sollicitent des commentaires

* Les changements visent à aligner les exigences sur les risques, mais les critiques mettent en garde contre l'affaiblissement des garde-fous

* La Fed propose des ajustements à la surcharge GSIB, qui devrait réduire les fonds propres des grandes banques

(Ajoute la réaction de l'industrie au paragraphe 9, et les données de Morgan Stanley au paragraphe 12) par Pete Schroeder

Les fonds propres des banques de Wall Street diminueraient de 4,8 % selon les règles assouplies que les régulateurs ont dévoilées jeudi, libérant ainsi des milliards de dollars pour les prêts, les dividendes et les rachats d'actions. Il s'agit d'une victoire éclatante pour le secteur, qui avait dû faire face à des hausses à deux chiffres dans le cadre d'un plan antérieur établi en 2023.

Les changements radicaux apportés à la manière dont les banques calculent les fonds qu'elles mettent de côté pour absorber les pertes devraient être une aubaine pour Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley MS.N , JPMorgan Chase JPM.N , Citibank C.N et d'autres prêteurs qui se sont battus pour réviser les règles américaines en matière de capital, bien que les analystes aient prévenu que certains en bénéficieraient plus que d'autres.

Les niveaux de capital des grandes banques régionales telles que PNC PNC.N et Truist TFC.N diminueraient de 5,2 %, a déclaré la Réserve fédérale, tandis que les banques ayant moins de 100 milliards de dollars d'actifs bénéficieraient d'une baisse de 7,8 %.

Dans un communiqué, les responsables de la Fed ont déclaré que les changements, qui comprennent une réécriture du projet controversé de "Bâle III" et des ajustements à la "surcharge GSIB", amélioreraient et rationaliseraient le cadre de capital tout en garantissant que les banques américaines "continuent d'être sûres, solides et capables de soutenir l'économie américaine".

Les critiques, quant à eux, affirment que ces mesures affaibliront les garanties du système financier au moment même où les risques géopolitiques et de crédit privé augmentent , certaines grandes banques américaines ayant resserré leurs prêts tandis que les fonds ont plafonné leurs retraits.

Les porte-parole des banques n'ont pas immédiatement fourni de commentaires ou ont refusé de commenter.

CRÉDIT NÉGATIF

La Fed, la Federal Deposit Insurance Corporation et l'Office of the Comptroller of the Currency ont approuvé les propositions jeudi, donnant le coup d'envoi d'un nouveau cycle potentiellement frénétique de lobbying industriel, les banques cherchant à savoir comment elles se comporteront par rapport à leurs homologues.

La révision des fonds propres, menée par la vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, fait suite à une campagne menée depuis des années par les banques de Wall Street pour assouplir les règles introduites après la crise financière de 2008, qu'elles jugent excessives et qui étouffent le crédit et l'économie.

Les groupes de pression des banques de Wall Street, qui ont mené le combat, ont réagi froidement jeudi, notant que le projet de règles constituait un "pas en avant important" et que le secteur "examinera attentivement les propositions et s'attend à fournir des informations en retour".

Les estimations concernant le montant des fonds qui pourraient être libérés varient.

Les huit banques américaines les plus interconnectées détiennent à elles seules un capital cumulé d'environ 1 000 milliards de dollars. Leur capital requis pourrait diminuer d'environ 20 milliards de dollars, selon les estimations de la Fed, bien que le gouverneur démocrate de la Fed, Michael Barr, qui s'est opposé aux changements, ait estimé que ce chiffre serait plus proche de 60 milliards de dollars si l'on prenait en compte d'autres changements de politique.

Les analystes de Morgan Stanley ont écrit ce mois-ci que ces prêteurs, ainsi que quatre autres grandes banques, détiennent actuellement environ 175 milliards de dollars de capital excédentaire en raison d'années d'incertitude quant à l'application des règles américaines. Elles pourraient commencer à libérer ce capital par le biais de prêts, d'activités sur les marchés des capitaux et de rachats d'actions, ont écrit les analystes.

Michelle Bowman, qui a été nommée par le président républicain Donald Trump, a déclaré lors d'une réunion du conseil de la Fed convoquée pour voter sur les propositions que les changements permettraient de mieux calibrer les exigences en fonction des risques et que le capital resterait toujours "robuste".

Les analystes de Moody's ont écrit jeudi que la baisse des capitaux serait "négative pour le crédit" des prêteurs, ajoutant: "Étant donné la diversité des modèles d'entreprise et des bilans des banques américaines, l'impact variera probablement de manière significative d'une banque à l'autre".

UNE LUTTE SANS PRÉCÉDENT DU SECTEUR

Les régulateurs tentent depuis des années de mettre en œuvre le "Basel Endgame", , le dernier volet des normes internationales de fonds propres introduites à la suite de la crise, qui se concentre sur la manière dont les banques évaluent et allouent des fonds aux risques de crédit, de marché et d'exploitation.

Barr, le prédécesseur de Bowman, avait tenté de faire avancer un plan qui aurait augmenté les fonds propres de certaines banques jusqu'à 20 %, mais les prêteurs ont lancé une campagne sans précédent pour affaiblir la règle, gagnant de nombreux législateurs et semant la division parmi les régulateurs. Cela a entraîné le projet dans l'administration Trump, qui s'est rangée du côté de l'industrie.

Jeudi, la Fed a également proposé des modifications à la "surcharge GSIB" pour les banques d'importance systémique mondiale à prélever sur ces huit prêteurs américains mondiaux en mettant à jour certaines données économiques et en ajustant la façon dont le risque de financement à court terme est calculé.

Barr s'est opposé à ces changements, déclarant dans un communiqué qu'ils étaient "inutiles et peu judicieux".

Les banques auront 90 jours pour répondre aux milliers de pages de documents et modéliser les propositions, ainsi que les modifications apportées à d'autres leviers de capitaux et les "tests de résistance ("stress tests")" annuels des banques, afin de comprendre l'impact sur leurs activités.

"La première impression est qu'il s'agit d'une amélioration significative par rapport à la proposition précédente", a déclaré Scott O'Malia, directeur général de l'International Swaps and Derivatives Association, qui a fait pression pour que des changements soient apportés au projet de M. Barr. "Mais le diable se cache dans les détails", a-t-il ajouté.