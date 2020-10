Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les fonds propres d'Air France-KLM devront être renforcés - APE Reuters • 15/10/2020 à 09:56









PARIS, 15 octobre (Reuters) - Les fonds propres d'Air France-KLM AIRF.PA devront être renforcés mais la date et le montant seront à déterminer avec la direction du groupe, a déclaré jeudi à des journalistes Martin Vial, le commissaire aux participations de l'Etat. Ce renforcement à venir déterminera l'évolution de la gouvernance du groupe, a ajouté le patron de l'Agence des participations de l'Etat. Comme les autres acteurs du transport aérien, Air France-KLM est frappé de plein fouet par les conséquences de la pandémie de coronavirus. Sa survie à court terme est assurée par le soutien financier des gouvernements français et néerlandais avec des prêts cumulés de 10,4 milliards d'euros. (Gwénaëlle Barzic édité par Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -3.33%