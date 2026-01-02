Les fonds phares de D.E. Shaw surpassent la volatilité du marché pour battre le S&P 500 en 2025, selon une source

Les deux fonds phares de la société d'investissement D.E. Shaw ont battu l'indice de référence S&P 500 .SPX en 2025, a déclaré vendredi à Reuters une source au fait du dossier, reflétant une vigueur similaire à celle observée chez les pairs des fonds spéculatifs au cours d'une année de volatilité record.

Son fonds Oculus, le deuxième plus important, a généré un rendement net d'environ 28,2% pour l'année et a réalisé un rendement net annualisé de 14,4% depuis sa création en 2004, a déclaré la source.

Le fonds Composite, le plus important de la société, a réalisé un rendement net d'environ 18,5 %, avec un rendement net annualisé de 12,9 % depuis sa création en 2001, a déclaré la personne.

L'indice de référence a terminé l'année en hausse de 16,4 %, passant d'un niveau record à la mi-février à un niveau proche du marché baissier au début du mois d'avril, puis à de nouveaux records en décembre.

La volatilité - alimentée en grande partie par les politiques commerciales, fiscales et géopolitiques du président américain Donald Trump - a permis aux bureaux de transactions de Wall Street d'engranger des bénéfices, car le remaniement actif des portefeuilles a créé des arbitrages de prix.

Dans une note de recherche publiée au début de l'année dernière, D.E. Shaw a souligné les "déséquilibres entre l'offre et la demande" dans le coût des instruments utilisés par les investisseurs pour détenir des actions des sociétés du S&P 500.

Les résultats s'alignent sur ceux de leurs pairs, puisque Reuters a rapporté le mois dernier que Bridgewater Associates avait affiché les bénéfices les plus élevés de ses 50 années d'existence.

AQR Capital Management de l'investisseur milliardaire Cliff Asness a réalisé des gains annuels de 19,6 % dans sa stratégie multi-stratégies Apex et de 18,6 % dans sa stratégie alternative Helix, qui suit les tendances, a déclaré une autre source à Reuters vendredi.

Fondée en 1988, D.E. Shaw gérait plus de 85 milliards de dollars au 1er décembre dans le cadre de fonds spéculatifs, de marchés privés, de classes d'actifs multiples et de stratégies d'investissement actives en actions.

Son fonds Oculus n'a pas encore connu d'année négative, tandis que Composite n'en a connu qu'une seule depuis sa création, a déclaré la source à Reuters.