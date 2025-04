Les fonds obligataires US accusent leur plus forte décollecte hebdomadaire depuis fin 2022

Sur la semaine se terminant le 9 avril, marquée par la tempête boursière provoquée par les droits de douane imposés par Donald Trump, les fonds obligataires américains ont subi des rachats de 9,6 milliards de dollars, ce qui représente leur plus forte décollecte depuis fin 2022, selon les données d’EPFR sur les flux mondiaux des fonds. Dans le même temps, les fonds obligataires high yield ont vu sortir plus de 20 milliards de dollars, soit un niveau inégalé depuis le début de la pandémie de Covid-19.

En revanche, les fonds d’actions américaines ont enregistré des flux impressionnants, avec plus de 31 milliards de dollars. Cette collecte repose en grande partie sur neuf grands ETF qui ont reçu entre 1 et 19 milliards de dollars chacun, alimentant la spéculation selon laquelle les investisseurs institutionnels les utilisaient comme véhicules pour vendre à découvert un marché qui a perdu quelque 12?% entre le 2 et le 8 avril.

Les fonds dédiés à la principale cible de la stratégie tarifaire de Donald Trump, la Chine, ont aussi connu une semaine exceptionnelle, avec 26 milliards de dollars de collecte. Les fonds d’actions européennes ont quant à eux subi leur première décollecte en deux mois, mettant fin à leur plus longue série de collecte nette depuis le deuxième trimestre 2021.

Dans l’ensemble, un montant net de 48,8 milliards de dollars a été injecté dans tous les fonds d’actions suivis par EPFR, tandis que les sorties des fonds alternatifs, monétaires, équilibrés et obligataires se sont élevées à respectivement 894 millions de dollars, 3,7 milliards de dollars, 6,9 milliards de dollars et 20,7 milliards de dollars.

Laurence Marchal