Les fonds obligataires résistent à une petite vague de décollecte hebdomadaire

Les investisseurs internationaux ont fait une petite pause. Entre le 15 et le 21 juin, ils n'ont placé que 5,4 milliards de dollars (5 milliards d'euros) nets dans les fonds obligataires, tout en retirant 13,9 milliards de dollars des fonds monétaires et 5 milliards des fonds actions, selon le Flow Show, l'étude de Bofa Merrill Lynch sur les flux des fonds d'investissement.Dans l'obligataire, les flux se sont concentrés sur trois segments : les fonds de titres d'entreprises investment grade (+2,6 milliards de dollars), ceux de dettes souveraines (+2,4 milliards), et ceux de dettes municipales (+1,1 milliard). Des chiffres relativement modestes pour les deux premiers, et moyens pour le troisième. Aucune sous-catégorie n'a enregistré de décollecte importante.Sur les actions, les investisseurs ont vendu pour 5,7 milliards de dollars nets de parts de fonds couvrant les Etats-Unis. Les flux ont été positifs pour les fonds de grandes capitalisations (+2,3 milliards de dollars) et de financières (+1 milliard), et négatifs pour ceux de petites capitalisations (-4,2 milliards), de style croissance (-3,7 milliards), et du secteur de la tech (-2 milliards). Dans le reste du monde, les fonds actions Japon résistent avec +2,4 milliards de dollars de collecte, tandis que les fonds d'actions européennes ont rendu 2,6 milliards.

Jean-Loup Thiébaut