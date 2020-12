Les fonds monétaires retrouvent des couleurs

(NEWSManagers.com) - Les fonds monétaires ont renoué avec une collecte dynamique, selon les derniers chiffres du " Flow Show " , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research. Entre le 3 et le 9 décembre, ceux-ci ont enregistré 28,1 milliards de dollars de flux positifs, un niveau qui n'avait plus été observé depuis le début de l'été. Néanmoins, les investisseurs ont dans le même temps conservé de l'appétit pour le risque, via les actions (+18,1 milliards de dollars de flux nets), et le segment émergent des obligations (+2,9 milliards). La collecte des fonds or poursuit, de son côté, sa décrue, avec -0,3 milliard de dollars.

Dans le détail, la collecte des fonds actions a été principalement portée par les marchés émergents (+3,9 milliards de dollars), et les petites capitalisations américaines (+2,6 milliards). A l'inverse, les grandes capitalisations US continuent de décollecter (-3,7 milliards), tout comme le style growth (-1,6 milliard). Dans le reste du monde, les actions japonaises décollectent de 0,7 milliard de dollars, tandis que les européennes respirent avec +0,9 milliard.

Sur la partie obligataire, qui a collecté en tout 10,7 milliards de dollars sur cette semaine, la croissance provient tant de la partie la plus sûre, avec les obligations souveraines (+3 milliards), que le segment risqué des émergents (+2,9 milliards). Au milieu, les obligations d'entreprise investment grade enregistrent une collecte du même niveau, avec 3,1 milliards de dollars. A l'inverse, les obligations à haut rendement ont rendu 0,6 milliard de dollars.

Le rendement, la tech et les actifs sans risque, gagnants de 2020

La fin d'année approchant, les analystes de BofA Global Research ont par ailleurs réalisé un récapitulatif de la collecte depuis le premier janvier. Et il en ressort que les classes d'actifs les plus conservatrices demeurent encore, à l'heure actuelle, les grandes gagnantes d'une année 2020 atypique. Du 1er janvier au 9 décembre, les fonds monétaires ont collecté 917 milliards de dollars (soit +18,3% de leurs encours), et les fonds aurifères 54 milliards (+23,7%), le momentum de ces derniers ayant pris fin il y a un mois.

Les obligations ont pour leur part enregistré, jusqu'ici, 359 milliards de dollars de flux nets, dont 317 milliards rien que sur les obligations d'entreprises. Grâce au rallye démarré début novembre, qui a vu les investisseurs placer un chiffre record de 140 milliards de dollars en six semaines, les fonds actions sauvent pour l'instant leur exercice 2020 avec +127 milliards, dont 51 milliards rien que sur les techs.

Les principaux perdants sont l'Europe (-40 milliards de dollars) et les fonds actions value américains (-32,6 milliards).