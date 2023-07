Les fonds monétaires renouent avec la collecte

- Après une pause d’un mois, les investisseurs sont revenus sur les fonds monétaires et y ont apporté 29 milliards de dollars sur la semaine au 5 juillet 2023, selon le Flow Show, l'étude de Bofa Merrill Lynch sur les flux des fonds d’investissement, qui s’appuie sur les données EPFR. Désormais, les encours des fonds monétaires atteignent le niveau « monstrueux » de 7.800 milliards de dollars, note l’étude.Les investisseurs n’ont pour autant pas délaissé les fonds actions, qui ont drainé 13 milliards de dollars. Les investisseurs se sont dirigés vers les fonds de grandes capitalisations américaines qui ont enregistré des souscriptions nettes de 12,9 milliards de dollars, soit leur plus haut niveau en huit mois. A lire aussi: Les fonds actions et obligations enregistrent une collecte hebdomadaire atone Les fonds obligataires ont attiré 9,8 milliards de dollars. Les investisseurs ont privilégié les fonds d’obligations investment grade, qui ont récolté 9 milliards de dollars, soit leur plus forte collecte en cinq mois. Les fonds obligataires à haut rendement ont, de leur côté, enregistré leurs premières souscriptions en quatre semaines (500 millions de dollars).A noter que les fonds or ont observé des rachats de 600 millions de dollars.

Laurence Marchal