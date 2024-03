Les fonds monétaires ont constitué 65% de la collecte mondiale des fonds ouverts en 2023

Fin 2023, le secteur de la gestion d’actifs a presque retrouvé son niveau record d’encours de fin 2021. L’industrie revendiquait 67.013 milliards d’euros d’actifs gérés dans 158.461 fonds ouverts – fonds de fonds inclus – selon les statistiques publiées, vendredi 22 mars, par l’association européenne de la gestion d’actifs Efama en collaboration avec l’Investment Company Institute. Ce montant progresse de 4,2% sur un an.

Au 31 décembre 2023, 43,7% des encours gérés dans des fonds ouverts l’étaient dans des fonds actions, 18,2% dans des fonds obligataires, 15,1% dans des fonds multi-actifs et 14,1% dans des fonds monétaires. Quant aux fonds immobiliers, ils représentaient 1,9% des encours gérés dans les fonds ouverts dans le monde et les autres types de fonds 7%.

Jackpot pour les fonds monétaires

La collecte mondiale des fonds ouverts s’est élevée à 2.121 milliards d’euros pour l’année 2023, en hausse de 11.683% par rapport à 2022 (18 milliards d’euros collectés). Quelque 65% des souscriptions ont été réalisées sur les fonds monétaires, soit 1.378 milliards d’euros, record absolu de collecte dans l’histoire des fonds monétaires. Les fonds actions ont collecté 223 milliards d’euros, les fonds obligataires 586 milliards d’euros, les fonds immobiliers 15,4 milliards d’euros. L’exode s’est en revanche poursuivi sur les fonds multi-actifs, en décollecte depuis le deuxième trimestre 2022. Les sorties nettes atteignent 250 milliards d’euros sur l’année 2023 après une décollecte nette de 35 milliards d’euros en 2022. Les fonds regroupés dans la catégorie «Autres» ont collecté 167 milliards d’euros l’an dernier.

Sur le quatrième trimestre 2023, la collecte nette observée s’élève à 670 milliards d’euros soit le meilleur trimestre de l’année. Sur la période, les fonds monétaires ont drainé 330 milliards d’euros et les fonds de long terme 340 milliards d’euros. Ces derniers ont vu leur collecte plus que tripler par rapport au troisième trimestre 2023. Les fonds actions ont engrangé 186 milliards d’euros d’entrées nettes sur la période, devançant les fonds obligataires (141 milliards d’euros). Les fonds multi-actifs ont, eux, décollecté 65 milliards d’euros.

Selon les calculs de L’Agefi s’appuyant sur les données de l’Efama, les fonds indiciels cotés (ETF) ont représenté 42,2% de la collecte nette des fonds ouverts dans le monde en 2023 (896 milliards) et 52,2% de celle réalisée sur le quatrième trimestre 2023.

Un quatuor en baisse d’encours

Parmi les 46 marchés de fonds analysés par l’Efama, seuls quatre d’entre eux ont subi une baisse d’encours sous gestion (en euros, ndlr) dans leurs fonds ouverts en 2023 : les Philippines (-20,6% d’encours gérés sur un an selon les calculs de L’Agefi), Chypre (-19,1%), l’Argentine (-17,7%) et la Chine (-0,95%). La plus grosse progression d’encours sous gestion en 2023 revient au Liechtenstein dont le niveau d’actifs a grimpé de 80,8% l’an dernier d’après les calculs effectués par L’Agefi.

Par ailleurs, le nombre de fonds ouverts recensés dans le monde par l’Efama a progressé de 1,5% sur un an.

Adrien Paredes-Vanheule