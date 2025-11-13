Les fonds monétaires font le plein de souscriptions début novembre

Les investisseurs ont plébiscité les fonds monétaires sur la semaine au 5 novembre. Ils y ont investi quelque 117,3 milliards de dollars dans le monde, soit la deuxième plus forte collecte hebdomadaire depuis le début de cette année, selon le Flow Show de BofA réalisé à partir des données EPFR sur les flux mondiaux aux fonds.

Les investisseurs se sont également dirigés vers les fonds actions, à hauteur de 39,4 milliards de dollars sur la semaine. Ils continuent de favoriser les fonds actions américaines, avec 19,6 milliards de dollars. Plus inhabituel, ils ont également largement investi dans des fonds actions émergentes, y plaçant 12,5 milliards de dollars. Les fonds Chine ont attiré 9,1 milliards de dollars et les fonds actions coréennes, 1,1 milliard. En revanche, les investisseurs se sont détournés des fonds actions européennes, retirant 1,8 milliard de dollars. A noter que les fonds tech ont enregistré leur plus forte collecte de tous les deux sur deux mois, avec 36,5 milliards de dollars.

Les investisseurs ont par ailleurs placé 18,8 milliards de dollars dans des fonds obligataires. Ils ont privilégié les fonds investment grade (14,9 milliards de dollars) et les fonds d’obligations souveraines (3,9 milliards). Les fonds high yield ont renoué avec la collecte, avec 1,1 milliard de dollars.

Enfin, les investisseurs sont plutôt sortis des fonds or et des fonds crypto (-400 millions de dollars et -1,9 milliard de dollars), sur lesquels ils s’étaient rués ces derniers mois.

Laurence Marchal