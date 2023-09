Les fonds monétaires et obligataires tirent la collecte mondiale au deuxième trimestre

Au deuxième trimestre 2023, les actifs nets des fonds d’investissement dans le monde ont augmenté de 3,2?% à 64.430 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de l’Efama, l’association européenne des fonds. Et ce, grâce à une collecte nette de 424 milliards d’euros.

Avec 275 milliards d’euros, les fonds monétaires sont la catégorie la plus prisée par les investisseurs sur le deuxième trimestre. Toutefois, l’intérêt pour ces fonds a décliné, puisque leur collecte a bien diminué par rapport aux 507 milliards levés au premier trimestre. Les fonds monétaires américains restent les plus demandés, avec 170 milliards d’euros, contre seulement 8 milliards en Europe et 67 milliards en Chine.

Côté fonds de long terme, ce sont les fonds obligataires qui ont été favorisés par les investisseurs, avec 208 milliards d’euros de collecte, en hausse par rapport aux 137 milliards du premier trimestre. Les États-Unis, la Chine et l’Europe ont enregistré les plus forts niveaux de collecte nette (88 milliards, 77 milliards et 44 milliards d’euros).

Les fonds actions, en revanche, ont vu sortir 27 milliards d’euros en net, alors qu’ils avaient engrangé 5 milliards au premier trimestre. Les plus forts rachats ont été subis en Europe (31 milliards d’euros) et aux États-Unis (11 milliards), alors que la Chine a enregistré la plus importante collecte nette (32 milliards d’euros).

Les fonds multi-asset ont aussi été dans le rouge sur la période, à hauteur de 80 milliards d’euros, dont 33 milliards d’euros pour l’Europe.

Laurence Marchal