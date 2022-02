Les fonds monétaires et obligataires subissent d'importantes décollectes

(NEWSManagers.com) - La forte collecte hebdomadaire des fonds actions vient de connaître un coup d’arrêt, selon le "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Entre le 10 et le 16 février, les investisseurs y ont placé seulement 2,2 milliards de dollars, contre 46,6 milliards la semaine précédente. Dans le même temps, ils sont sortis massivement des fonds monétaires, avec une décollecte de 79,4 milliards de dollars. Les fonds obligataires ont également connu une décollecte, de 11,8 milliards.

Pour les auteurs du rapport, la dynamique des flux entre et au sein des classes d’actifs caractérise une anticipation d’une possible récession de la part des investisseurs. ils notent notamment une forte collecte pour les fonds de dettes souveraines, avec +7,4 milliards de dollars, au plus haut depuis mars 2020, et une sixième semaine de suite de collecte des fonds or, avec +400 millions de dollars. La décollecte s’est concentrée, elle, sur le monétaires, et les fonds de crédit, avec -17,5 milliards de dollars, un niveau équivalent aux retraits d’avril 2020. Les fonds de dettes souveraines indexées à l’inflation ont, eux, rendu 1,4 milliard de dollars.

Dans les actions, les investisseurs ont privilégié les fonds émergents, avec +3,3 milliards de dollars. Les fonds actions américaines ont reçu 900 millions de dollars nets, et les fonds actions européennes 300 millions, tandis que les fonds actions japonaises ont rendu 1,4 milliard. Sur le marché américain, la dynamique de la collecte soutient également la thèse d’une anticipation de récession, avec une première place pour les fonds value (+2,3 milliards de dollars), suivis des fonds de petites capitalisations (+1,6 milliard) et les fonds du secteur des matériaux (+1,2 milliard). Les fonds croissance ont, eux, décollecté 1,3 milliard de dollars.