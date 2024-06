Les fonds monétaires dépassent les 6.100 milliards de dollars d’actifs

Les fonds monétaires dans le monde ont collecté 40 milliards de dollars sur la semaine au 13 juin, selon le dernier flow show de BofA Global Research sur les flux des fonds réalisé grâce aux données d’EPFR. Cela porte leurs encours à 6.100 milliards de dollars, contre moins de 5.000 milliards en mai 2020, au moment d’un nouvel assouplissement quantitatif.

Parallèlement, les fonds obligataires ont attiré 10,3 milliards de dollars sur la semaine, grâce aux fonds investment grade qui ont levé 7,7 milliards de dollars. Les fonds high yield recueillent 1 milliard de dollars, tandis que les fonds dette émergente voient sortir 1 milliard. Les fonds d’obligations souveraines réunissent 1,8 milliard de dollars.

Côté actions, la collecte a été de 6,3 milliards de dollars, grâce aux actions américaines (6,3 milliards de dollars). Fait notable, les fonds US croissance enregistrent leur plus forte collecte depuis mars 2024, avec 1,8 milliard de dollars, tandis que les fonds US value accusent leur plus forte décollecte depuis mars 2024. Dans ce contexte, les fonds tech enregistrent aussi leurs plus fortes entrées depuis mars 2024, avec 2,1 milliards de dollars.

Enfin, les fonds cryptos attirent 500 millions de dollars et les fonds or, 300 millions.

Laurence Marchal