Les fonds italiens restent dans le rouge en novembre

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des rachats nets de 2,3 milliards d’euros en novembre, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. C’est un peu moins qu’en octobre, où les sorties s’étaient élevées à 3,1 milliards d’euros. Mais cela confirme la tendance négative de 2023. Entre janvier et novembre 2023, les fonds ont décollecté de 19,3 milliards d’euros. Décembre ne devrait pas permettre de renverser la vapeur.

La décollecte a été alimentée par les fonds flexibles et les fonds diversifiés, qui ont vu sortir respectivement 2,7 milliards d’euros et 1,9 milliard d’euros en novembre. Les fonds actions ont subi des rachats de 617 millions d’euros. En revanche, les fonds obligataires engrangent 3,5 milliards d’euros.

Ces chiffres sont conformes à la tendance qui se dessine pour 2023. Ainsi, entre janvier et novembre, les fonds flexibles et les fonds diversifiés sont en décollecte de respectivement 23,8 milliards d’euros et 15,8 milliards d’euros, tandis que les fonds obligataires attirent 21,8 milliards d’euros. Les fonds actions attirent seulement 509 millions d’euros. Et les fonds monétaires sont dans le rouge, à hauteur de 1,8 milliard d’euros.

En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, le mois de novembre reste négatif à hauteur de 7 milliards d’euros. Les encours du secteur ressortent à 2.255 milliards d’euros.

Dans ce contexte peu porteur, les principaux acteurs du secteur ont évidemment souffert. Ainsi, le leader Intesa Sanpaolo a subi des rachats de 3,7 milliards d’euros, la plus forte décollecte du mois. Anima Holding voit sortir 2,2 milliards d’euros et Generali, plus d’un milliard d’euros. Amundi s’en tire mieux avec seulement 88,6 millions d’euros de sorties nettes.

Parmi les rares acteurs à être positifs figurent Poste Italiane, avec 812,3 millions d’euros d’entrées nettes, Mediolanum (+267,1 millions) et Arca (+464,5 millions).

Laurence Marchal