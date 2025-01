Les fonds italiens renouent avec la collecte en 2024

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont engrangé 9,2 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année 2024, dont 4,4 milliards sur le seul mois de décembre, selon les derniers chiffres d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Le secteur transalpin de la gestion collective relève la tête après une année 2023 négative à hauteur de 47,7 milliards d’euros.

Cette collecte masque de fortes disparités entre classes d’actifs. Ainsi, les fonds obligataires ont drainé plus de 47 milliards d’euros sur l’année, alors que les fonds actions ont vu sortir près de 18 milliards d’euros. Les fonds diversifiés et les fonds flexibles sont aussi dans le rouge, à hauteur de 16 milliards et 13 milliards d’euros. Les fonds monétaires ont enregistré une collecte de 4,4 milliards d’euros.

A fin 2024, les encours s’élevaient à 1.270 milliards d’euros.