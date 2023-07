- Le mois de mai a été morose pour les fonds ouverts commercialisés en Italie. Les investisseurs leur ont retiré plus de 2 milliards d’euros, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Et ce, alors qu’ils avaient collecté 2,8 milliards d’euros en avril.La décollecte a été tirée par les fonds flexibles, qui ont vu sortir plus de 2 milliards d’euros, et les fonds diversifiés, avec 1,4 milliard d’euros de rachats. Les fonds monétaires sont aussi dans le rouge, avec 266 millions d’euros de sorties nettes.Seuls les fonds obligataires tirent leur épingle du jeu, avec une collecte de 1,6 milliard d’euros. Les fonds actions affichent une légère collecte, de 121 millions d’euros.Depuis le début de l’année, les fonds ouverts sont dans le rouge, à 2,9 milliards d’euros.En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandats, le secteur italien de la gestion a vu sortir près de 5 milliards d’euros en mai. Depuis le début de l’année, les rachats s’élèvent à 15,9 milliards d’euros. Les encours totaux ressortent à 2.258 milliards d’euros.

Laurence Marchal