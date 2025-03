Les fonds italiens commencent bien l’année

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 1,6 milliard d’euros en janvier, selon les données de l’association italienne des professionnels de la gestion Assogestioni.

La collecte a été tirée par les fonds obligataires, qui ont drainé 1,6 milliard d’euros, et les fonds monétaires (+1 milliard d’euros). Les autres catégories de fonds sont dans le rouge. Les fonds actions et les fonds diversifiés ont vu sortir respectivement 363 millions et 565 millions d’euros. Les fonds flexibles accusent des rachats de 182 millions d’euros.

A fin janvier, les encours des fonds ouverts sont ressortis à 1.292 milliards d’euros, en repli par rapport aux 1.278 milliards de fin 2024. En ajoutant les fonds fermés et les mandats de gestion, les actifs ressortent à 2.530 milliards d’euros.