Les fonds européens ont décollecté de 290Md€ en mars

Une saignée historique. Les fonds ouverts européens de long terme ont rendu 290 milliards d'euros à leurs porteurs de parts en mars, alors qu'ils subissaient de plein fouet la crise du Covid-19, selon des données Morningstar. Le niveau des encours aurait même baissé d'environ 1.000 milliards d'euros, si l'on prend en compte les baisses de valorisation des actifs.

En matière de décollecte, les fonds obligataires sont les plus touchés, avec des retraits de près de 140 milliards d'euros, soit un peu plus de 40% de la collecte de 2019. Cette décollecte massive surpasse le précédent record mensuel d'octobre 2008, qui avait atteint -54 milliards d'euros. Les fonds actions ont également établi un nouveau record, avec une décollecte de 54 milliards d'euros, soit 8 de plus qu'en janvier 2008.

Le géant Amundi est le plus affecté, avec 30 milliards d'euros de décollecte. Parmi les autres grands acteurs français, Natixis a rendu 16 milliards, et BNP Paribas AM 8 milliards.

Sur la gestion active, toutes classes d'actifs confondues, UBS AM arrive à collecter 6 milliards d'euros, pendant que Pimco rend 23,7 milliards, principalement sur son fonds phare Pimco Income. Sur les fonds passifs, Vanguard tire son épingle du jeu avec 2,1 milliards d'euros de collecte, tandis qu'iShares a subi 7,1 milliards d'euros de décollecte.