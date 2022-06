Les fonds européens ont décollecté de 109Md€ au T1-22

(NEWSManagers.com) - Les fonds d'investissement européens ont vu leurs encours sous gestion cumulés baisser de 4,5% à 20.923 milliards d'euros au premier trimestre 2022, selon les données publiées jeudi par l'association européenne de la gestion d'actifs Efama. Ces encours étaient répartis dans 65.608 fonds à fin mars 2022.

En outre, les fonds Ucits et alternatifs (FIA) européens ont connu des décollectes nettes respectives de 90 et 19 milliards d'euros sur la période. Pour comparaison, les fonds Ucits avaient collecté 238 milliards d'euros au quatrième trimestre 2021 tandis que les FIA avaient observé des sorties de 5 milliards d'euros.

Dans le détail, au premier trimestre 2022, les fonds actions Ucits ont cumulé une collecte nette de 24 milliards d'euros et les fonds multi-actifs 56 milliards d'euros auprès des investisseurs européens. En revanche, les fonds obligataires Ucits et les monétaires ont subi des rachats de 50 et 119 milliards d'euros respectivement.

Concernant les fonds alternatifs, les FIA investis en actions ont enregistré des sorties de 42 milliards d'euros après avoir collecté 18 milliards d'euros au T4-21. L'adoption de mandats séparés pour la gestion de cette classe d'actifs par quelques fonds de pension danois et néerlandais est l'une des raisons de cette décollecte, indique l'Efama. Les FIA obligataires et multi-actifs ont, eux, enregistré respectivement une collecte nette de 6 et 12 milliards d'euros. Les investisseurs européens ont par ailleurs retiré 5 milliards d'euros des FIA monétaires sur la période.

Palme de la décollecte pour la France

Pour Bernard Delbecque, directeur de la recherche à l'Efama, la demande des investisseurs pour les fonds a «sans surprise» fortement chuté au T1-22 «en raison de la combinaison de plusieurs facteurs : la guerre en Ukraine, le verrouillage de la Chine, la hausse de l'inflation et l'absence de signaux positifs de la part des décideurs politiques». Ce, «alors que les banques centrales n'ont d'autre choix que de relever les taux d'intérêt et que la marge de manœuvre des gouvernements pour apporter un soutien fiscal est désormais fortement limitée par d'importants déficits budgétaires».

La Suisse enregistre la meilleure collecte nette au T1-22 parmi les 29 marchés européens analysés par l'Efama avec 39,5 milliards d'euros d'entrées nettes. A contrario, le marché français des fonds subit la plus grosse décollecte du trimestre en Europe avec des rachats nets de 54,6 milliards d'euros, soit la moitié de la décollecte enregistrée sur les 29 pays analysés par l'Efama.