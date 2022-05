Les fonds européens accusent 48Md€ de rachats en février

(NEWSManagers.com) - L'invasion russe en Ukraine et le contexte d'inflation et de hausse de taux ont affecté de manière significative les flux des fonds européens Ucits et alternatifs (AIF) en février, constate l'association européenne de la gestion d'actifs Efama.

Selon les données de l'Efama, les fonds européens ont enregistré des sorties de 48 milliards d'euros en février 2022 contre 18 milliards le mois précédent.

Dans le détail, les fonds Ucits ont accusé des rachats de 43 milliards d'euros en février (-8 milliards en janvier). Ces sorties ont concerné majoritairement les fonds monétaires et obligataires Ucits dont les décollectes respectives ont atteint -45 milliards (-59 milliards en janvier) et -20 milliards d'euros (-12 milliards en janvier). Les fonds multi-actifs et actions ont, eux, collecté à hauteur de 11 et 8 milliards d'euros respectivement (contre 36 et 25 milliards en janvier).

Quant aux FIA européens, leur décollecte nette de février s'est élevée à -5 milliards d'euros (-10 milliards en janvier).

Fin février 2022, les encours des fonds européens ressortaient à 20.886 milliards d'euros, en baisse de 2,2% sur un mois.