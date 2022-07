Les fonds ESG pourraient tutoyer les 9.000Md€ d'encours en Europe d'ici 2025, selon PwC

(NEWSManagers.com) - Le consultant PwC Luxembourg a publié, ce lundi, le résultat d’une étude portant sur le développement des fonds et encours intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette étude, menée auprès de 3.354 participants dont 320 sociétés de gestion et 720 investisseurs institutionnels européens, intervient dans un contexte où l’ESG est quelque peu vacillant, entre le conflit russo-ukrainien qui a pu remettre en question certains fondements comme le fait de ne pas investir dans les armes et le serrage de vis annoncé des régulateurs sur l’éco-blanchiment (greenwashing) des fonds d’investissement.

Malgré cet environnement, couplé aux incertitudes liées à la régulation de la finance durable, l’étude suggère que le marché des fonds ESG en Europe va continuer à croître rapidement. Selon PwC Luxembourg, leurs encours devraient atteindre entre 7.423 et 8.964 milliards d’euros d’ici 2025. Ces produits représenteraient de fait entre 46% et 56% des encours des fonds européens en 2025 contre 37% fin 2021.

Une manne d’argent frais comprise entre 1.308 et 2.695 milliards d’euros pourrait être levée via les nouveaux fonds ESG qui seront lancés d’ici 2025, prédit PwC. Cet argent levé formerait 17,6% à 30,1% des futurs encours des fonds ESG estimés pour 2025. D’après le consultant, la croissance des fonds ESG sera soutenue de manière importante par les fonds indiciels cotés (ETF) ESG dont les encours en Europe en 2025 pourraient atteindre 684 à 906 milliards d’euros.

Deux gérants européens sur trois envisagent de ne plus lancer des fonds non-ESG

Côté distribution, la recherche de PwC Luxembourg révèle que plus de deux gestionnaires européens interrogés sur trois envisagent d’arrêter entièrement le lancement de fonds non-ESG et plus de 60% d’entre eux entendent le faire d’ici fin 2024. Les réseaux de distribution sont également en pleine réflexion puisque 68% des sondés de ce segment songent à cesser complètement la distribution de produits non-ESG et pour plus de la moitié, cela pourrait se faire dans les deux ans à venir.

En outre, 76% des gestionnaires sondés s’attendent à gérer 30% de leurs encours européens dans des fonds catégorisés article 8 au sens du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) dans les deux ans à venir.

L’étude met en exergue quelques tendances au niveau des clients des gestionnaires d’actifs. Un investisseur particulier sur deux (50,2%) envisage d’arrêter ses investissements dans des fonds non-ESG et 67% des particuliers sondés sont prêts à payer une prime pour les produits ESG. Ce dernier indicateur monte à 71,9% chez les investisseurs institutionnels européens interrogés.