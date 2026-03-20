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Les fonds en actions suédoises font le plein en Suède en février
information fournie par Agefi Asset Management 20/03/2026 à 08:00

En février, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré une collecte nette totale de 10,3 milliards de couronnes (956 millions d’euros), selon les chiffres de l’association locale des fonds Fondbolagens Förening.

Les fonds actions ont attiré 8,1 milliards de couronnes (752 millions d’euros). Plus de 13 milliards (1,21 milliard d’euros) se sont dirigés vers des fonds investis en actions suédoises, tandis que plus de 8 milliards (743 millions d’euros) sortaient des fonds en actions américaines, confirmant une tendance observée depuis le début de cette année. Les fonds obligataires ont enregistré une collecte nette de 4,2 milliards (390 millions d’euros). En revanche, les fonds diversifiés ont subi des retraits nets de 1,6 milliard (149 millions d’euros) et les fonds monétaires de 1 milliard de couronnes (93 millions d’euros).

Les encours des fonds en Suède ont augmenté au cours du mois de près de 265 milliards de couronnes (24,6 milliards d’euros), atteignant un niveau record de 9.068 milliards (841,9 milliards d’euros) à la fin du mois de février.

Depuis le début de l’année, l'épargne nette totale dans les fonds s'élève à 14,7 milliards de couronnes (1,36 milliard d’euros).

L'Agefi

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