Les fonds durables ont un taux de survie plus fort

(NEWSManagers.com) - Les fonds durables sont plus... durables. Une étude de Morningstar montre que 72 % des fonds durables basés en Europe ont survécu sur 10 ans à fin décembre 2019, alors que moins de la moitié de leurs équivalents traditionnels (45,9 %) existaient encore.

La différence est particulièrement flagrante pour les fonds grandes capitalisations de la zone euro, même si l' univers n' est pas le même. Sur les 58 fonds durables investis dans les grandes capitalisations de la zone euro, 91,4 % étaient encore en vie plus tard. Sur les 616 fonds grandes capitalisations zone euro traditionnels, seulement 42,9 % ont survécu.

Le taux d' attrition a été le plus fort dans la catégorie grandes capitalisations monde, où seulement 52,2 % des fonds durables ont survécu.

Morningstar a étudié un univers de fonds et ETF durables et leurs équivalents traditionnels équivalents dans 7 catégories. Cela couvre 4.900 fonds basés en Europe, dont 745 fonds et ETF durables.

L' étude montre par ailleurs qu' une majorité de fonds durables a battu les fonds traditionnels équivalents sur plusieurs périodes. Sur 10 ans, 58,8 % des fonds durables de sept catégories ont battu leurs pairs. Pour la catégorie de fonds actions grandes capitalisations américaines, cette proportion est même de plus de 80 % !

Au premier trimestre 2020, en pleine crise du covid, les fonds durables se sont aussi mieux comportés que les fonds traditionnels, à l' exception de ceux de la catégorie global large-cap growth. Le différentiel de performance s' est établi entre 0,09 point et 1,83 point (pour eurozone large cap equity).

Enfin, Morningstar montre que les frais sont un critère important dans le choix d' un fonds durable. Les options à plus bas coûts ont tendance à avoir de plus grandes chances de succès.