Les fonds durables mondiaux ont attiré 3,5 milliards de dollars d'entrées au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Simon Jessop

Les fonds d'investissement durables mondiaux ont attiré 3,5 milliards de dollars nets de nouveaux capitaux au premier trimestre, même si les fonds américains ont enregistré leur 14e trimestre consécutif de sorties de capitaux, selon les données publiées jeudi par Morningstar, spécialiste du suivi du secteur.

* Cela marque un retour à des entrées mondiales positives après des sorties de 27 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025.

* L'Europe a été le moteur de cette reprise, avec 9,1 milliards de dollars d'entrées – le premier trimestre positif depuis le troisième trimestre 2024.

* Les fonds durables américains ont enregistré des sorties de capitaux de 4,3 milliards de dollars.

* Le total des actifs mondiaux a baissé de 10% pour s'établir à 3 510 milliards de dollars, principalement en raison de la volatilité des marchés.

* Au total, 17 nouveaux fonds durables ont été lancés à l'échelle mondiale, contre 50 au trimestre précédent.

* "Le retour à des entrées de capitaux modestes au premier trimestre suggère que l'intérêt des investisseurs pour les stratégies durables n'a pas disparu, mais qu'il reste fragile et très spécifique à certaines régions", a déclaré Kenneth Lamont de Morningstar.