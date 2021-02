Les fonds diversifiés prennent leurs profits face à un marché de plus en plus nerveux

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Après un démarrage en trombe, les marchés ont été rattrapés par les doutes, notamment après des ratés dans les campagnes de vaccination. Une situation qui amène nombre de gérants d'actifs à réduire le risque dans leurs portefeuilles.

Le mois de janvier sur les marchés

Les indices finissent globalement en négatif. Les marchés émergents (+2,97%) établissent la meilleure performance, tandis que les marchés américain et européen finissent le mois de janvier entre -1% et -1,5%

Une fois n'est pas coutume, il y a eu peu de différence au cours du mois sur les actions européennes entre le style value et le style croissance, même si ce dernier surperforme très légèrement (-0,7% contre -1% pour le value).

En termes de secteur, la technologie continue son chemin vers les sommets (+2,32%) alors que les financières (-2,78%) accusent le coup, après il est vrai un très fort rebond depuis quelques mois.

Les petites capitalisations (+0,35%) continuent de surperformer les grandes (-0,93%) pour le 10ème mois d'affilé.

Les gérants se montrent plus prudents

Dans ce contexte, qu'ont fait les gérants diversifiés en début d'année ?

Globalement, ceux-ci ont pris des profits dans un marché de plus en plus nerveux.

Ainsi, sur le fonds R-Co Valor (de Rothschild & Co AM Europe), l'exposition actions a été abaissée de 85 à 80% via des prises de profits et des ventes partielles. Par ailleurs, des put ont été achetés sur le S&P 500 dans l'objectif de couvrir une partie du portefeuille en cas de baisse des marchés.

Sur JP Morgan Global Macro Opportunities, l'exposition nette actions a été réduite de près de 45% à fin 2020 à 38% fin janvier avec, au niveau géographique, une exposition Europe stable, une légère réduction des US et une introduction d'un short global émergents compensé par un rallongement de la poche Asie (Chine en particulier). A noter que sur la partie devises, les gérants ont pris des bénéfices sur le short USD qui a été retourné. Le fonds est désormais légèrement long USD.

Dans un climat de hausse de la volatilité, les gérants de Haas Epargne Patrimoine (géré par Tailor AM) ont initié un mouvement de protection du portefeuille. L'exposition actions du fonds s'établit ainsi à 27% à fin janvier contre 34% en début de mois, en étant prêt à profiter des phases de repli encore probables à court terme.

De la même manière, sur M&G Dynamic Allocation (M&G Investments) le gérant a réduit le risque en portefeuille. Les actions passent de 40 à 35%, soit en dessous de la neutralité, le crédit a été réduit de 4% et les liquidités ont augmenté à 15 %. Le fonds est désormais positionné pour répondre à une éventuelle baisse du sentiment des investisseurs, tout en restant positionné pour participer à la reprise.

Concernant le fonds long /Short d'Eleva Capital, la stratégie a progressivement réduit son exposition nette aux actions au cours du mois dans ELEVA Absolute Return Europe, passant de plus de 26% d'exposition nette à 18% en fin de mois.

Sur Sycomore Next Generation, le petit frère de Sycomore Allocation Patrimoine en version ISR, les gérants ont procédé à une légère prise de profits passant de 38% à 34% d'exposition actions. A l'inverse, mais toujours au sein de Sycomore AM, Sycomore L/S Opportunities a augmenté son exposition actions de 66 à 70%.

Par ailleurs, plusieurs fonds ont maintenu une exposition actions stable mais ont connu des mouvements sur la poche obligataire. Ainsi, Sextant Grand Large (de Amiral Gestion) est resté stable sur son exposition actions, mais il est à noter un léger réinvestissement opportuniste sur le crédit de 13,6% à 14,3%.

Sur Carmignac Patrimoine, il y maintien d'une exposition actions à 40% mais un passage de la sensibilité de 2 à 5. Mouvement plus léger sur Carmignac Emerging Patrimoine puisque la sensibilité passe de 3,2 à quasiment 5.