Les fonds détiennent 38% de la capitalisation de la Bourse de Stockholm

38% de la capitalisation boursière suédoise est détenue par des fonds, montrent les statistiques produites par Modular Finance pour le compte de l’Association suédoise des fonds d’investissement. Les fonds sont donc le propriétaire le plus courant sur le marché boursier de Stockholm - bien plus que les sociétés de retraite et d’assurance, les fonds de capital-risque et d’autres catégories de propriétaires. Les deuxièmes catégories de propriétaires les plus importantes, à savoir les sociétés de retraite et d’assurance, les sociétés de capital-risque et les particuliers, détiennent chacune 9?% de la capitalisation boursière.

Si l’on se penche sur l’origine des fonds, il s’avère que les fonds étrangers détiennent 27% et les fonds suédois 11% de la capitalisation boursière totale.

Du point de vue des entreprises, les fonds détiennent en moyenne une part non pondérée de 10,6% dans les entreprises cotées en Bourse. Les fonds suédois détiennent 5,2% des sociétés cotées et les fonds étrangers 5,5%. Le fait que la proportion soit si similaire entre les fonds suédois et étrangers, bien que les fonds étrangers soient globalement plus importants, s’explique par le fait que les sociétés de gestion suédoises ont investi dans une plus large mesure dans des entreprises plus petites.