Les fonds de pension canadiens se retirent d'Associated British Ports (Royaume-Uni) dans le cadre d'une transaction de 10 milliards de livres, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux fonds de pension canadiens prévoient de vendre leurs participations dans Associated British Ports dans le cadre d'une transaction qui, espèrent-ils, valorisera le plus grand opérateur portuaire du Royaume-Uni à plus de 10 milliards de livres (13,63 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times jeudi.

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB), qui détient 34% d'ABP, et l'Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS), qui en possède 33%, ont engagé Morgan Stanley MS.N pour étudier la possibilité de vendre leurs participations, selon le journal.

Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.

(1 $ = 0,7339 livres)